Tournage aux Îles: Patrick Hivon campera le détective Surprenant dans une nouvelle série pour Club illico

C’est Patrick Hivon qui a été choisi pour incarner le sergent-détective André Surprenant dans la série policière Détective Surprenant : la fille aux yeux de pierre, l’adaptation télévisuelle du roman à succès de Jean Lemieux destinée à Club illico. Le tournage se mettra en branle lundi prochain, aux Îles-de-la-Madeleine.

Le réalisateur Yannick Savard (Nous, Piégés) sera aux commandes de cette série de six épisodes d’une heure coécrits par Marie-Ève Bourassa et Maureen Martineau et produits par Version 10 en collaboration avec Québecor Contenu.

Autour de Patrick Hivon, qui défendra le rôle-titre, Détective Surprenant : la fille aux yeux de pierre réunira à l’écran Catherine Brunet, Patrice Godin, Jean-François Pichette, Patrick Goyette, Marie-France Marcotte, Mylia Corbeil-Gauvreau, Nathalie Doummar et Nicolas Fontaine, entre autres.

Adaptée du roman On finit toujours par payer, premier tome de la populaire série de l’auteur Jean Lemieux relatant les enquêtes du détective Surprenant, la série nous transportera dans l’univers « clos et venteux » des Îles-de-la-Madeleine, au milieu de l’automne.

Enquête

Alors que le village de Cap-aux-Meules est secoué par la découverte du cadavre de la fille du maire, le sergent-détective André Surprenant se lancera à la recherche de l’auteur de ce meurtre sordide.

« C’est une série d’enquête qui, dans sa forme, pourrait s’apparenter aux séries policières scandinaves, a confié au Journal le réalisateur Yannick Savard.

« Il y a beaucoup de suspense et d’éléments de thriller. On essaie de finir les épisodes avec des revirements. Les deux autrices ont réussi à amener cela très habilement dans la structure de la série. Je dirais que c’est un des scénarios les plus solides que j’ai eu la chance de lire depuis longtemps. »

Yannick Savard se trouvait déjà aux Îles-de-la-Madeleine pour préparer son tournage quand Le Journal l’a joint au bout du fil, hier. En tournant la série au printemps, il souhaite montrer un autre visage des Îles.

« L’intrigue de la série se déroule en automne, mais on la tourne au printemps parce que le climat est assez similaire, explique le réalisateur.

« Je voulais m’éloigner des beaux paysages de cartes postales qu’on voit souvent dans les films et séries tournés aux Îles. L’environnement et le climat des Îles peuvent être assez hostiles. Je suis venu en février pour faire du repérage et le vent était glacial. On était sur la plage et on avait du sable dans les yeux et dans la bouche. J’avais envie de montrer cette facette-là des Îles qu’on connaît beaucoup moins. »

◆ La série Détective Suprenant : la fille aux yeux de pierre sera offerte prochainement sur Club illico.