Pire recul en huit ans: les mises en chantiers affectées par les taux d’intérêt

La situation économique précaire aura eu raison des mises en chantiers résidentielles au Québec qui ont connu leur plus grand recul mensuel en huit ans, au mois de mars.

C’est ce que montre le plus récent bulletin de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) publié mercredi matin. Ainsi, on observe un repli de 55 % des mises en chantiers sur l’ensemble de la province en mars 2023. Il s’agit d’une septième baisse consécutive.

Que ce soit au niveau des maisons individuelles (224 mises en chantier; -54 %) ou des logements collectifs (1575 mises en chantier; -55 %), tous les secteurs ont subi les contres coups des hausses du taux directeur.

«La hausse des taux d’intérêt frappe durement la construction neuve et le repli est particulièrement marqué dans le segment locatif. Avec un taux d’inoccupation de seulement 1,7 % à l’échelle de la province en octobre dernier et des besoins croissants en raison de la hausse spectaculaire du solde migratoire, la situation est loin d’être favorable à l’approche du 1er juillet», a expliqué Paul Cardinal, directeur du Service économique de l’APCHQ.

Dans cinq des sept régions métropolitaines de recensement (RMR) de la Belle Province, une baisse des mises en chantiers a été observée et pour quatre d’entre elles – Gatineau (-74 %), Québec (-68 %), Saguenay (-59 %) et Montréal (-57 %) – cette diminution est de plus de 50 %.