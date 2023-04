Recruter en partageant les employés: une plateforme web veut transformer la manière d’embaucher

Et si on offrait aux chercheurs d’emploi de choisir des horaires plutôt que des postes ?

C’est l’idée derrière Evolia, une nouvelle plateforme web qui vise à combler les besoins de main-d’œuvre des employeurs, tout en aidant les travailleurs de première ligne à mieux organiser leur vie.

« Un affichage de poste à temps partiel, 20 heures par semaine, on est d’avis que ça n’existera plus. C’est le candidat qui décidera s’il fait 15 heures, 30 ou 40 heures, et qui fera son horaire », lance Martin Ouellet, le fondateur et président d’Evolia (anciennement Voilà) qui ajoutera ce mercredi soir la fonctionnalité « recrutement » à sa plateforme de gestion des ressources humaines (RH).

Pas à ses premières armes

M. Ouellet n’en est pas à sa première innovation dans les technologies RH, il a aussi cofondé Taleo, solution d’acquisition de talents vendue à Oracle pour 1,9 milliard de dollars en 2012. Jusqu’ici, Evolia permettait de gérer des horaires et des tâches pour les employeurs de l’hôtellerie, de la restauration, du commerce de détail, du manufacturier et aussi de la santé. L’ajout de la fonction recrutement fera en sorte de connecter les employeurs utilisateurs à tout le bassin de travailleurs inscrits sur la plateforme (actuellement 50 000) pour combler les quarts de travail disponibles de manière récurrente.

L’employeur, qui paie un abonnement annuel et des frais pour entrer en contact avec les candidats, affichera ses quarts de travail disponibles. Les travailleurs intéressés, pour qui la plateforme est gratuite, pourront se manifester et être embauchés, sans intermédiaire.

Peaufiner l’offre

Il y a eu des tentatives aux États-Unis de créer une sorte d’Uber du travail, en permettant à des travailleurs de remplacer des absents ici et là, mais les enjeux de formation étaient présents.

Photo d’archives, Stevens Leblanc Pierre Moreau

Grand patron de Groupe Restos Plaisirs

« Et est-ce qu’un employeur veut un employé désengagé qu’il paie deux fois le prix ? » demande Maxime Trudel, chef des opérations d’Evolia, ajoutant que ces expériences ont permis de mieux cibler l’offre.

L’idée avec la solution québécoise est plutôt de permettre à des travailleurs de se créer l’horaire idéal en combinant deux ou trois emplois à temps partiel, de manière constante. Les employeurs qui ne peuvent offrir du temps plein vont ainsi augmenter leur rétention, espère-t-on, en plus d’économiser sur les frais de recrutement.

« Nos clients sont excités parce que le recrutement traditionnel ne fonctionne plus. C’est trop long et les candidats se sont trouvé un job quand ils finissent par être contactés », observe Martin Ouellet.

De l’espoir pour les employeurs

« Si on m’avait approché il y a 20 ans avec une solution d’affichage de quarts de travail comme celle-là, je t’aurais dit que ces entrepreneurs en fument du bon ! Mais tout a changé et ce nouvel outil est extrêmement bienvenu », affirme Pierre Moreau, à la tête du Groupe Restos Plaisirs à Québec, qui utilise déjà la plateforme pour sa gestion d’horaires.

À une autre époque, avant de convoquer un candidat en entrevue, les employeurs cherchaient des jeunes qui avaient fait du bénévolat, s’étaient investis dans les activités scolaires ou avaient pris certaines responsabilités ; bref, il y avait des critères. Maintenant, la disponibilité et le désir de travailler suffisent.

« Aujourd’hui, on dit : tu ne connais pas la restauration ? On va te le montrer ! » affirme M. Moreau.

Aussi, le recrutement est devenu la fonction la plus importante dans les entreprises, dit-il, ajoutant que des gestionnaires y consacrent une grande partie de leur temps. Travailler avec des serveurs ou des cuisiniers qui ne font que huit heures par semaine n’est plus rare.

« Le nouvel outil de recrutement est vraiment le bienvenu parce qu’il va nous aider à faire ça. On va pouvoir bâtir une base de données de gens qui ont déjà travaillé dans l’industrie, qui sont maintenant dans la santé, par exemple, et qui veulent faire un quart de travail par semaine en restauration pour avoir un revenu d’appoint ou simplement parce qu’ils s’ennuient du milieu », entrevoit le PDG.

Née du besoin du fondateur

La solution d’Evolia est née d’un besoin vécu par le fondateur Martin Ouellet. Avec sa conjointe, il exploite Yogafitness à Québec. Trouver des professeurs de yoga dans différentes spécialités suppose de recruter des gens à temps partiel qui ont besoin aussi d’un ou deux autres emplois ailleurs pour vivre.

« J’ai des employés qui travaillent chez nous et dans un CHSLD ou dans un restaurant, comme serveurs. Ils font ça aussi parce que ça amène une diversité dans leur travail et ils aiment ça. Ils se construisent un horaire qui leur convient », dit Martin Bouchard.

Evolia a conclu en octobre dernier une ronde de financement de 14 millions de dollars pour son expansion vers les États-Unis.