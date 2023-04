«Red Ketchup» débarque sur Télétoon la nuit ce jeudi

La série animée Red Ketchup, adaptée de la bande dessinée culte du même nom, débarque à Télétoon la nuit ce jeudi.

C’est Benoît Brière qui prête sa voix à l’agent du FBI Red Ketchup, l'homme à la chevelure orange et aux yeux rouges. Il est épaulé dans cette aventure haute en couleur par Émilie Bibeau (Olga Dynamo), France Castel (Sally Ketchup), Gabriel Lessard (Peter Plywood), Widemir Normil (Chef Sullivan), Alain Zouvi (Dr K) ainsi que Martin Villeneuve (Bill Bélisle).

PHOTO COURTOISIE Télétoon la nuit

Ce dernier est aussi le réalisateur de la série tirée des neuf tomes signés par les Québécois Pierre Fournier et Réal Godbout, des albums parus aux Éditions de la Pastèque. Red Ketchup et les autres personnages ont aussi sévi dans les magazines Croc, Titanic et Safarir.



Produite par Sphère Animation, la série animée met en scène les missions abracadabrantes que l’agent du FBI Red Ketchup réussit chaque fois, non sans causer bien des dommages collatéraux sur son passage. C'est que Red Ketchup n’hésite jamais à employer tous les moyens nécessaires pour parvenir à ses fins. Au FBI, il est d'ailleurs un boulet, c’est pourquoi on l’envoie toujours le plus loin possible, mais Red Ketchup parvient chaque fois à rentrer au bercail.



«Qui chez nous ne connaît pas Red Ketchup? Il est entré dans la légende pour devenir l’un des rares héros de la BD québécoise. C’est le James Bond du Québec, mais étant donné son caractère international, il pourra certainement traverser les frontières et connaître du succès à l’étranger. Nous sommes très heureux d’avoir un partenaire comme Télétoon la nuit dans cette belle aventure», a dit le producteur de Sphère Animation Jacques Bilodeau.



La première saison compte 20 épisodes. Les 10 premiers seront proposés à l’antenne de Télétoon la nuit chaque jeudi, à 22 h, dès le 20 avril.