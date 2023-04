Santé mentale: YouTube s’attaque au contenu qui peut déclencher des troubles alimentaires

La plateforme de vidéos YouTube interdira désormais tout contenu qui pourrait involontairement provoquer des troubles alimentaires.

Développée aux États-Unis en partenariat avec l’Association nationale des troubles alimentaires et d’autres organisations sans but lucratif, la nouvelle politique vise à assurer que «YouTube crée un espace pour la guérison et les ressources, tout en continuant à protéger les utilisateurs», a indiqué à CNN Garth Graham, responsable mondial des soins de santé chez YouTube, mardi.

Ces nouvelles politiques resserrent l’étau sur le contenu qui circule sur YouTube, faisant suite à l’interdiction déjà en place de vidéos qui promeuvent ou glorifient directement les troubles alimentaires.

Cette fois, la plateforme s’est penchée sur la meilleure attitude à adopter pour «permettre aux gens d’entendre des histoires de rétablissement et d’accéder à des informations éducatives», tout en gardant en tête que ces informations «peuvent également servir de déclencheur» et inspirer des comportements malsains, a poursuivi M. Graham.

Ces vidéos seront restreintes à un certain public, pour éviter l’accès à ceux qui sont plus vulnérables, a-t-il annoncé.

Ainsi, les vidéos qui présentent par exemple le parcours de guérison d’un créateur de contenu, mais qui abordent au passage des «comportements imitables», comme le comptage extrême de calories ou se faire vomir après un repas, seront limitées aux utilisateurs âgés de plus de 18 ans.

En 2021, les réseaux sociaux comme Instagram et YouTube avaient été pointés du doigt pour avoir fait la promotion de comptes prônant de lourdes diètes et la perte de poids extrême auprès de jeunes utilisateurs, a poursuivi CNN Business.

YouTube prévoit également ajouter des coordonnées pour contacter des centres de crises au-dessous de vidéos abordant le sujet, et voudrait étendre cette fonctionnalité vers d’autres sujets sensibles.

Du côté des créateurs, YouTube enverra des ressources expliquant comment traiter du contenu sans risquer de blesser des utilisateurs à ceux qui se feront retirer une vidéo de leur plateforme pour cette raison.