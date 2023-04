Temps nuageux pour la journée au Québec

À l'exception de certains secteurs de l’est du Québec, on ne devrait pas attendre d’intempéries durant la journée de mercredi, qui sera marquée par un ciel essentiellement nuageux et des températures encore sous les normales de saison.

Le Québec se réveillera donc sous un ciel nuageux, mais l’absence de précipitations n’empêchera pas les municipalités de surveiller de près certaines rivières qui risquent de déborder de leur lit à tout moment.

Écoutez l'entrevue avec France Bélisle, mairesse de Gatineau à l’émission de Philippe-Vincent Foisy diffusée chaque jour via QUB radio :

C’est le cas de l’agglomération de Montréal qui a actionné son mode alerte du plan d’intervention sur les inondations, alors que la Ville de Tremblant a carrément émis un avis d’évacuation devant les risques d’inondation de la rivière du Diable.

Le temps nuageux prévaudra presque partout dans la province, alors que des averses de neige sans accumulation sont attendues dans les secteurs de La Tuque et de Saguenay où le mercure ne dépassera pas 1 degré au thermomètre.

À Montréal et dans le sud de la province, les nuages seront plus denses et les températures plus froides, mais le mercure pourrait remonter lentement durant la journée, selon les prévisions d’Environnement Canada.

Bonne nouvelle, le soleil sera de retour jeudi dans la majeure partie du Québec avec toutefois des nuages passagers dans l’est de la province, même si les températures demeureront sous les normales de saison, selon l’agence fédérale.