Travailler au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal : le bonheur de faire partie d’une grande famille!

Afin d’accueillir ses nouveaux employés, le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) organise des Journées d’accueil qui font vraiment toute la différence, avec une formule personnalisée, chaleureuse et humaine.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que Laurence Bragagnolo parle de son expérience, alors qu’elle a rejoint l’équipe du CCSMTL, tout récemment. Elle a aussitôt senti « faire partie d’une grande famille... Une journée complète où les représentants de tous les départements sont venus à ma rencontre », dit-elle.

Des journées d’accueil stimulantes

Des journées d’accueil ont justement été mises sur pied pour créer des liens centrés sur l’humain. Les employés actuels agissent alors à titre d’ambassadeurs auprès des nouveaux employés qui à leur tour, pourront poursuivre leurs efforts. Ces journées sont préparées afin de couvrir tous les points qui rejoignent les nouveaux venus, et démontrer qu’ils peuvent compter sur une équipe attentionnée à toutes les étapes de leur intégration.

La rencontre commence par une activité brise-glace où les nouveaux employés sont invités à partager comment ils se sentent en cette première journée. En moyenne, 78 nouveaux employés y participent chaque semaine. Parmi eux, on retrouve un public diversifié, entre autres des stagiaires qui ont fait leur stage dans l’une des installations du centre et des retraités qui reviennent donner un coup de main. On compte également des personnes embauchées temporairement par l'entremise du programme « Je Contribue » et qui ont décidé de poursuivre leur carrière au sein de l’organisation.

Ces rencontres sont animées chaque semaine par une employée dynamique et expérimentée du service à la formation, en présentiel. De plus, l'une des directrices des Ressources humaines prend le temps de venir se présenter et de souhaiter la bienvenue. À la fin de la rencontre, une période de questions est prévue. Des employés de divers services se rendent disponibles pour y répondre et aider les nouveaux employés à remplir des documents, afin de finaliser leur dossier d’embauche.

Dans une perspective d’amélioration continue, un sondage d’appréciation est envoyé aux nouveaux employés après 1 mois, 6 mois, puis un an de service. Les commentaires recueillis permettent d’améliorer encore plus le processus d’intégration qui, parfois, peut sembler complexe.

« Engagez-vous »

La campagne de recrutement se poursuit jusqu’à la mi-mai. Plusieurs secteurs sont à la recherche d’employés : personnel soignant, personnel de soutien, personnel administratif, professionnel, personnel en informatique. Des emplois d’été sont aussi à combler. Tous ces postes reflètent les valeurs du CCSMTL qui sont : le respect, l’engagement (le désir de se dépasser), la passion et la collaboration.

Le CCSMTL est un milieu dynamique tout en transmettant sa mission de veiller à la santé et au bien-être de la population desservie, ainsi que celui des membres de son personnel. Le CIUSSS reconnaît les talents et les compétences des personnes qui s’y engagent et l’importance de leur implication. Il est reconnu pour sa gestion participative et son esprit de collaboration entre les différents intervenants et partenaires. L’établissement contribue de façon importante à la formation de la relève.

