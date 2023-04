Troisième lien: «On a un “gouvernement GND”, et c’est triste pour la démocratie», lance Duhaime

Les députés caquistes de la région de Québec ont «menti éhontément» aux électeurs à propos du troisième lien, et ils n’ont donc pas la légitimité démocratique nécessaire pour siéger à l’Assemblée nationale, s’est insurgé Éric Duhaime.

Le chef du Parti conservateur du Québec n’a pas digéré le recul du gouvernement Legault sur sa volonté de réaliser un troisième lien autoroutier entre Québec et Lévis, et il estime que le lien de confiance entre la CAQ et la population de Québec est maintenant «rompu».

En point de presse mercredi, il a demandé rien de moins que les députés de Québec du caucus de la CAQ se soumettent à nouveau à l’épreuve des urnes.

«Je pense que c’est la chose à faire dans les circonstances actuelles, s’ils veulent avoir un mandat légitime et démocratique», a-t-il laissé tomber, sur le trottoir devant le parlement.

«Unanimisme»

La dernière volte-face du gouvernement dans le dossier du troisième lien, qui sera désormais un projet d’un seul tube consacré exclusivement au transport en commun, est une preuve de plus de «l’unanimisme» qui règne au parlement, aux yeux d’Éric Duhaime.

Le chef conservateur n’a pas hésité à mettre dans le même panier l’ensemble des partis, parlant comme il le fait régulièrement d’une «coalition-libérale-solidaire-péquiste».

Mais il y est allé aujourd’hui d’une nouvelle trouvaille : «On pensait qu’on avait eu droit pendant la pandémie à un gouvernement McKenzie, la célèbre firme qui prenait des décisions. Aujourd’hui, je suis obligé de vous dire qu’on a un ‘’gouvernement GND’’, et c’est triste pour la démocratie».

«Si vous vous promenez dans les corridors du parlement derrière moi, vous allez peut-être croiser des députés de la CAQ qui ont la mort dans l’âme et vous allez croiser des députés de Québec solidaire qui ont le cœur en fête», a-t-il renchéri.

Deux poids, deux mesures

Puis, en réponse à Geneviève Guilbault qui disait mercredi en chambre que d’aller de l’avant avec un projet autoroutier serait «de l’aveuglement et du déni scientifique» compte tenu des nouvelles études d’achalandage, Éric Duhaime a souligné que l’achalandage pour le transport en commun a lui aussi fondu comme neige au soleil pendant la pandémie et que le gouvernement va malgré tout de l’avant avec le projet du tramway de Québec.

«Pourquoi l’aveuglement et le déni scientifique c’est bon pour le tramway, et ce n’est pas bon pour le troisième lien?» a-t-il pesté.

La ministre des Transports, Geneviève Guilbault présentera jeudi les détails de la nouvelle version sur projet de troisième lien.