Un campement d'itinérants au centre-ville de Granby

Des résidents du centre-ville de Granby doivent composer depuis quelques semaines avec la présence de personnes en situation d'itinérance.

Ces personnes sans-abri ont érigé campement derrière un bâtiment désaffecté de la rue Saint-Charles Sud. Pour le moment, les autorités tolèrent leur présence, mais des citoyens craignent qu'avec le retour du beau temps, ils soient de plus en plus nombreux à s'y établir en permanence.

Le 94 rue Saint-Charles Sud est une ancienne résidence pour personnes âgées fermée depuis environ trois ans. Laissée à l'abandon, les fenêtres ont été barricadées parce que des squatters y pénétraient à l'intérieur.

Depuis trois semaines environ, des personnes en situation d'itinérance ont décidé d'y élire domicile.

Lors du passage de TVA Nouvelles mercredi, un homme quittait les lieux à vélo. Selon des voisins, il passe ses nuits à l'abri des intempéries sous le portique avant de l'immeuble, où l’on retrouve un matelas et des couvertures.

Personne ne se trouvait sur place lors du passage de TVA Nouvelles vers midi. Or, si on se fie aux nombreux objets qui traînent sur place et aux vêtements accrochés un peu partout, au moins deux personnes y ont établi résidence.

Les policiers confirment s'être déplacés à quelques reprises pour donner des contraventions en vertu du règlement municipal, mais disent être limités dans leur pouvoir d'agir parce qu'il s'agit d'une propriété privée.

L'été dernier, malgré la plainte de nombreux citoyens, les campements avaient été tolérés au parc Saint-Antoine-de-Padoue où les intervenants communautaires étaient en mesure d'assurer l'encadrement et la surveillance des personnes en situation d'itinérance.

La Ville dit avoir un plan pour la saison estivale à venir. Les détails seront dévoilés le 11 mai.

Il y a quelques semaines, on cherchait toujours, semble-t-il, un lieu où les regrouper, qui permettrait une meilleure cohabitation sociale.

L'immeuble appartient à une société en nom collectif. TVA Nouvelles n’a pas été en mesure de rejoindre les propriétaires afin de savoir s'ils entendaient poser des actions afin de sécuriser les lieux et empêcher de futurs campements improvisés.