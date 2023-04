Un nouvel album des Foo Fighters à temps pour le Festival d’été de Québec

Quand les Foo Fighters feront leur grand retour sur les plaines d’Abraham, cet été, lors du Festival d’été de Québec, ils seront armés d’une nouvelle collection de chansons, fraîchement dévoilées.

La bande de Dave Grohl a annoncé, mercredi matin, la parution le 2 juin de But Here We Are, son onzième album, mais le premier depuis le décès tragique du batteur Taylor Hawkins, en 2022.

Pour mettre la table, le groupe a dévoilé le premier extrait, la chanson Rescued.

Sur son site web, les Foo Fighters parlent d’un nouveau chapitre dans la vie du groupe.

«Cet album marque le retour du groupe après une année de pertes bouleversantes, d’introspection et de souvenirs doux-amers. But Here We Are est une réponse sincère et émotive à tout ce que les Foo Fighters ont enduré récemment, une démonstration du pouvoir curatif de la musique, de l’amitié et de la famille.»

Les Foo Fighters seront au Festival d’été le 8 juillet.