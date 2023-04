Un premier coup sûr en carrière contre... Pedro Martinez

BOSTON | Le gérant des Twins Rocco Baldelli avait les yeux brillants quand on lui a demandé de décrire son premier coup sûr en carrière, un double aux dépens du lanceur Pedro Martinez, il y a plus de 20 ans, le 31 mars 2003.

Il en était alors à son tout premier match avec les Devil Rays de Tampa Bay tandis que Martinez évoluait avec l’équipe préférée de Baldelli durant son enfance : les Red Sox de Boston.

« Honnêtement, j’ai vécu un black-out au moment de frapper, mais je me souviens d’être arrivé au deuxième coussin. Todd Walker était le joueur de deuxième but pour les Red Sox. Je sais qu’il m’a dit quelque chose, mais je n’avais rien entendu de ce qu’il disait, j’ai alors essayé de lui parler... Quand je me suis retourné, il avait déjà quitté pour reprendre sa position en défensive », a raconté en riant le natif du Rhode Island, aujourd’hui âgé de 41 ans.

Ce match ouvrait la saison à Tampa, au Tropicana Field.

« Ce que je me souviens aussi, c’est que j’avais d’abord été retiré sur des prises par Pedro à ma première présence, avant de frapper ce coup sûr, a rappelé Baldelli.

« Évidemment, ton premier match dans les ligues majeures et même ta première semaine, ça passe tellement vite. Tu ne t’en souviens pas trop. Le plus important, c’est comment tu réagis par la suite, à ta deuxième semaine, puis ta troisième... »

La petite histoire de l’entraîneur tombe à point pour le Québécois Édouard Julien, qui termine justement sa première semaine dans les grandes ligues après avoir été officiellement rappelé du niveau AAA par les Twins, le mercredi 12 avril.

Simplifier sa vie

Plus directement, Baldelli en appelle à la simplicité au moment de conseiller un jeune joueur espérant connaître du succès à long terme.

« Ce que j’aime dire aux gars, et je l’ai dit à Julien, c’est que tu peux faire plusieurs choses pour simplifier ta vie », a noté le gérant, qui a lui-même disputé 519 matchs dans le baseball majeur.

« Pour survivre à ce rythme de vie, tu dois relaxer, tu dois te réveiller le matin, mettre de la nourriture dans ton estomac, aller au terrain, travailler fort, puis retourner à la maison, le soir, quand le match est terminé. Tu répètes ça le lendemain et tous les autres jours qui passent. Si tu peux faire ça, tu vas être correct. »

« En regardant dans notre vestiaire, on voit les Byron Buxton, Carlos Correa, Pablo Lopez et les autres, a repris Baldelli.

« S’ils sont là, ce n’est pas par accident. On voit comment ils vivent leur vie, ils mettent les efforts pour leur carrière. Il faut certainement du talent pour réussir, mais le plus important demeure toutes les autres petites choses que tu fais au quotidien. C’est la clé pour avoir une belle carrière sur une longue période. »

◆ Joey Gallo a vu son nom être retiré de la liste des blessés par les Twins, mercredi. C’est le voltigeur Kyle Garlick qui a dû être rétrogradé au niveau AAA, avec les Saints de St. Paul.