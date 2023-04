Centenaire de l’écrivain: un projet fou pour Kerouac

Le dramaturge franco-ontarien Jean-Marc Dalpé buvait une bière avec son ami Guillaume Martel LaSalle lorsque leur conversation a glissé sur leur irritation concernant les traductions des œuvres du grand romancier Jack Kerouac.

Jean-Marc Dalpé

Beaucoup trop françaises, déplorent-ils. « Cela sent l’autre bord de l’Atlantique, dit Jean-Marc Dalpé en entrevue. Cela ne correspond pas à l’américanité de Kerouac ni à sa langue et à qui il est. De cet agacement, on a décidé que l’Amérique du Nord francophone devrait se réapproprier cet auteur franco-américain, dont les parents étaient des immigrants canadiens-français ».

De là est né le projet multidisciplinaire Kerouac, 100 ans sur la go! produit par le Nouveau Théâtre Expérimental et les Productions Jean-Marc Dalpé. Après une première mouture à Rouyn-Noranda, cet événement qui souligne le centième anniversaire de naissance du romancier s’arrête à Montréal en avril et mai, avant d’être présenté à Québec au festival Carrefour international du théâtre.

Trois volets

Ce projet hors du commun inclut trois volets distincts pour plonger les participants dans l’univers de l’écrivain le plus connu de la « Beat Generation ».

Le premier segment prend la forme d’une petite exposition sur ce romancier. Des bandes audio et vidéo présenteront des analyses ou des œuvres fictives inspirées de celui dont le vrai nom est Jean-Louis Kérouac.

Le deuxième consiste en la traduction de son chef-d’œuvre Sur la route.

« Les gens sont incités à traduire des bouts de textes, explique M. Dalpé. On a une machine à imprimer qui pèse plus d’une tonne et à la fin de chaque journée, on publie sur un petit livre ce qui a été pondu par les visiteurs. »

De plus, les participants sont invités à s’asseoir devant une machine à écrire afin de traduire phrase après phrase l’œuvre phare de Kerouac pour en arriver à un travail final à multiples mains. Déjà, les quinze premières pages ont été traduites en Abitibi.

Cette initiative doit parcourir tout le Canada durant les trois prochaines années.

Cabaret Kerouac

Après ces deux activités, les spectateurs sont conviés en soirée à assister à un cabaret tiré de l’univers de Kerouac. Des artistes locaux sont priés de mettre la main à la pâte au gré de leur inspiration.

Chaque représentation est donc unique puisque ce ne sont pas nécessairement les mêmes personnes qui montent sur scène chaque soir. À Montréal, c’est Daniel Brière qui dirigera ce spectacle animé par Joanie Guérin et Didier Lucien. Une cinquantaine d’artistes tels Jérôme Minière, Joe Bocan, Salomé Corbo et Pascale Montpetit y participeront.

« Ariane Moffatt va par exemple offrir une nouvelle chanson conçue avec des extraits de Kerouac », note-t-il.

« Tout cela constitue une activité ludique et très conviviale », mentionne l’homme de théâtre qui s’est dit surpris que cela ait fonctionné si bien à Rouyn-Noranda.

♦ Kerouac, 100 ans sur la go! est présenté à l’Espace Libre les week-ends du 21-23 et 28-30 avril ainsi que celui du 5-7 mai.