UQAM : ce joyau oublié dans l’écrin du gouvernement

Le 31 mars dernier, le conseil d’administration de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) a entériné une résolution unanime de son comité de sélection recommandant au gouvernement du Québec la nomination de Stéphane Pallage au poste de recteur de l’université.

Dans une lettre ouverte qu’il avait fait paraître quelques jours plus tôt, M. Pallage vantait les mérites et l’énorme potentiel de cette institution académique dont le rôle est crucial pour la vitalité du français à Montréal et au Québec, tout en reconnaissant que « le sous-investissement de l’UQAM est un vrai problème depuis plus de deux décennies ». L’UQAM, ajoutait-il, doit « retrouver sa place dans le cœur du gouvernement [...] et dans la métropole ».

Bien qu’il soit encore trop tôt pour juger de la candidature de M. Pallage au rectorat de l’UQAM, la CSN, la Fédération des professionnèles (FP–CSN) et la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ–CSN), auxquelles sont respectivement affiliés le Syndicat des professeurs et professeures de l’UQAM (SPUQ–CSN) et le Syndicat des professeures et professeurs enseignants de l’UQAM (SPPEUQAM–CSN), partagent néanmoins ses préoccupations, d’une part, quant au sous-financement chronique dont souffre l’UQAM depuis des lustres et, d’autre part, quant à la nécessité pour cette institution phare de la Révolution tranquille de retrouver les moyens d’accomplir sa mission fondamentale et distincte, à savoir la démocratisation de l’accès à un enseignement supérieur public et francophone au Québec.

Financement universitaire

La nécessité d’avoir un financement adéquat, stable et prévisible des établissements d’enseignement supérieur n’est plus à démontrer. Si l’on veut faire de l’éducation une véritable priorité nationale, comme ne cesse pourtant de le répéter le premier ministre François Legault, le financement se doit d’être à la hauteur des besoins. C’est donc désormais une question de volonté politique qui doit se matérialiser, notamment, dans l’enveloppe budgétaire dont dispose la ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry, elle-même détentrice d’un diplôme de l’UQAM.

Concrètement, cela signifie que le financement, en plus d’être significativement rehaussé, se doit d’être assuré principalement par des sources étatiques plutôt que par des frais individuels, de l’investissement philanthropique ou du soutien direct en provenance des entreprises.

Cela est d’autant plus nécessaire dans le cas de l’UQAM compte tenu des modalités actuelles de financement liées au calcul des effectifs étudiants – notamment ceux à temps complet – qui la désavantagent doublement en raison, premièrement, d’une chute d’inscriptions généralisée dans ses principaux champs d’enseignement et, deuxièmement, de la nature même de sa mission qui fait en sorte que la proportion d’étudiantes et d’étudiants à temps partiel ou avec un parcours atypique y est nettement plus élevée que dans les autres universités, avec les défis inhérents que cela implique.

Étudiants internationaux et marchandisation du savoir

Qui plus est, la mobilité étudiante en pleine expansion partout dans le monde a donné lieu à une véritable course aux étudiants internationaux à laquelle se livrent désormais les universités québécoises. En effet, depuis la déréglementation, en 2018, des droits de scolarité pour la quasi-totalité d’entre eux, ces étudiantes et étudiants sont maintenant principalement considérés comme une source potentielle de revenu pour les établissements universitaires, ce qui pose à la fois un problème en matière d’éthique, mais également en matière d’équité sur le plan de la répartition des étudiants selon la langue d’enseignement. Nul besoin de dire qu’une fois de plus, l’UQAM ressort perdante de cette concurrence malsaine.

En outre, la tendance de plus en plus forte à la marchandisation de l’enseignement supérieur, assortie d’enveloppes réservées à des disciplines spécifiques en lien avec les impératifs du marché du travail et les autres priorités du gouvernement en place, ne favorisent en rien une répartition équitable des ressources financières de l’État parmi les différents établissements universitaires ni la nécessaire autonomie de ceux-ci vis-à-vis des intérêts privés, autonomie dont l’UQAM s’est historiquement portée garante.

Langue française

Pour compléter le portrait, le criant manque d’amour dont souffre péniblement le jadis vibrant Quartier latin et le recul plus qu’inquiétant du français dans la métropole militent aussi inexorablement en faveur d’une véritable revalorisation de l’UQAM, de sa mission et, plus largement, de celle de l’ensemble des institutions du réseau de l’Université du Québec, dont la vocation éminemment francophone dans la transmission du savoir partout au Québec devrait également intéresser au premier chef le ministre de la Langue française, Jean-François Roberge, lui aussi diplômé de l’UQAM.

Dans un cahier spécial paru en 2018 soulignant les 50 ans du réseau UQ, le sociologue émérite Guy Rocher parlait du « bijou que nous avons entre les mains » en évoquant l’Université du Québec. Si ce bijou, dont l’UQAM constitue inévitablement la pierre angulaire, s’est terni au fil des ans, il nous apparaît impératif, au nom de la démocratisation du savoir, de lui redonner collectivement son lustre d’antan. La balle est maintenant dans le camp du gouvernement.

Caroline Senneville, présidente de la CSN

Danny Roy, président de la Fédération des professionnèles–CSN

Caroline Quesnel, présidente de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec–CSN