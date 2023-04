3e lien Québec-Lévis: la ministre Geneviève Guilbault contredite par ses propres études

Contrairement à ce qu’affirme la ministre des Transports Geneviève Guilbault, les dernières études sur le troisième lien qui lui ont été remises indiquent qu’il est encore trop tôt pour dire que l’effet du télétravail justifie l’abandon du tunnel routier.

• À lire aussi: 3e lien Québec-Lévis: le «bitube» aurait coûté 10 G$

• À lire aussi: [VIDÉO] 3e lien: Bernard Drainville s’excuse en larmes, Éric Caire s’accroche

• À lire aussi: 3e lien Québec-Lévis sans autos: la ministre Geneviève Guilbault n’a pas atténué la grogne sur la Rive-Sud

En conclusion de sa «synthèse générale du projet» datée du 19 avril 2023, le consortium Union des Rives signale qu’il «est possible de croire que la vraie situation postpandémique sera connue d’ici une à deux années».

«Selon l’analyse sommaire postpadémique, il est important de se rappeler que l’on est seulement au début d’une lecture tendancielle et que la tendance n’est pas encore établie», peut-on lire.

Photo Stevens LeBlanc

Dans un autre document intitulé «Perspectives de l’effet du télétravail sur la nécessité d’intervention», le ministère des Transports et de la Mobilité durable souligne que «l’effet du télétravail a peu d’impact sur l’achalandage du réseau routier et du transport collectif».

Écoutez la rencontre Maréchal-Dumont diffusée chaque jour en direct 16 h 05 via QUB radio :

«C’est l’année 2023 qui sera considérée comme année de référence valide postpandémique, puisque les données comporteront 12 mois complets de déplacements véhiculaires dans la nouvelle réalité du télétravail, sans mesure de confinement», signale également le ministère. Et c’est uniquement en 2024 que ces données pourront être appréciées.

«Pour cette raison, les facteurs contribuant à la justification de la nécessité d’intervention des grands projets d’infrastructures [comme le troisième lien, NDLR] doivent permettre un développement et une consolidation durables des réseaux sur le long terme et non dans une optique à court ou moyen terme.»