Nouveau 3e lien: Québec ne connaît pas les coûts de son projet

Le gouvernement Legault ne connaît pas les coûts de la nouvelle mouture du projet de troisième lien, car le choix du mode de transport, le tracé, l’échéancier des travaux et la part du financement du fédéral restent encore à déterminer.

C’est ce qu’a affirmé la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, lors de la présentation de la mise à jour du projet, jeudi matin, au parlement.

«On n’a pas de données qui justifieraient d’avoir un tunnel autoroutier entre les deux rives en ce moment», a laissé tomber Geneviève Guilbault en conférence de presse jeudi matin.

En effet, les plus récentes données de circulation montrent que les temps de parcours entre Québec et Lévis ont diminué au point que la construction d’un tunnel autoroutier n’est plus justifiée. Le gouvernement a donc pris la décision d’éliminer complètement les véhicules de son projet de tunnel pour laisser toute la place au transport en commun. Tous les paramètres du projet, pour l’instant, restent à déterminer.

Rappelons que jusqu’à tout récemment, il était question de construire un tunnel à deux tubes, l’un étant réservé aux voitures, et l’autre au transport en commun.

De fait, la CAQ a été élue à deux reprises en s’engageant à réaliser un troisième lien avec des véhicules. «On doit tenir compte de la réalité [...], il faut prendre des décisions responsables, qui sont pragmatiques, mais qui sont difficiles. On sait que des citoyens vont être déçus, certains plus que d’autres», a dit Mme Guilbault.

La ministre des Transports a néanmoins réitéré qu’il faudra faire un jour un nouveau lien entre les deux rives, car les deux ponts ne sont pas éternels.

Mme Guilbault a aussi insisté sur le fait que l’offre de transport en commun entre Québec et Lévis n’est pas suffisante à l’heure actuelle pour convaincre les gens d’abandonner la voiture et de se tourner vers le transport collectif.

