3e lien Québec-Lévis sans autos: la ministre Geneviève Guilbault n’a pas atténué la grogne sur la Rive-Sud

Nullement convaincu par les arguments avancés par la ministre Geneviève Guilbault, pour justifier l’abandon des voitures dans le 3e lien, le préfet de la MRC de Bellechasse ne décolère pas et estime qu’elle «s’enfarge dans ses menteries».

Comme bien des élus de Chaudière-Appalaches, Yvon Dumont était rivé à son téléviseur, jeudi matin, pour écouter le point de presse de la ministre des Transports, laquelle a officialisé l’enterrement de la portion autoroutière d’un projet attendu depuis des décennies.

«Elle vient de dire que le transport en commun va désengorger le pont qui, lui, n’est pas engorgé? On s’enfarge dans nos menteries», a réagi à chaud M. Dumont, maire de la municipalité de La Durantaye.

La veille, il associait les promesses électorales de la CAQ à des «promesses d’ivrogne». Il disait se sentir «trahi». Le point de presse de la ministre a renforcé ce sentiment. «Ma déception n’a pas diminué depuis hier. Ils n’ont pas réussi à me convaincre avec ce que la ministre Guilbault a mentionné tantôt. Surtout pas qu’un tunnel pour le transport en commun va aider la région... Ça, ils ne me le rentreront jamais dans la gorge», s’insurge-t-il.

«On a l’impression que c’était biaisé d’avance depuis quelques mois. On s’est fait remplir [aux dernières élections]. C’est clair. Un revirement aussi drastique, à la dernière minute comme ça... c’est incroyable. Il n’y en a plus de lien de confiance», a-t-il largué, disant espérer que le mandat de la CAQ passe « le plus vite possible ».

Une mobilisation se prépare

«C’est la région de Québec et Chaudière-Appalaches qui est brimée au complet. Il y a des gens qui m’écrivent pour me dire de continuer à se battre», a ajouté M. Dumont en entrevue.

Loin d’être convaincue aussi par la ministre Guilbault, la PDG de la Chambre de commerce et d’industrie du Grand Lévis, Marie-Josée Morency, annonce que le milieu économique n’a pas l’intention de baisser les bras.

«Je réponds aussi à plusieurs anciens présidents de la chambre qui sont en colère, ça rentre de partout [...] Ce que j’entends, c’est que c’est une trahison. On ne lâchera pas. On est en train de s’organiser», a-t-elle prévenu, évoquant un «affront à la communauté d’affaires».

«Le projet, dans la forme présentée ce matin, ne répond pas du tout aux attentes et aux demandes des entreprises du Grand Lévis et de Chaudière-Appalaches. Tout le monde est complètement insatisfait. Ça ne marche pas pour nous, ça n’a aucun sens. Nous, ce qu’on veut, c’est un tunnel routier ouvert aussi pour le transport de marchandises.»

Un tunnel «inutile» au centre-ville

À l’origine, la Chambre de commerce lévisienne militait pour un troisième lien routier à l’est. Elle maintient que l’idée de départ était la bonne.

«On trouve que c’est complètement inutile un transport en commun de centre-ville à centre-ville. De quel centre-ville on parle? De l’arrondissement Desjardins ou près des ponts? On n’a même pas vu les plans. Lévis, c’est longitudinal. On a plusieurs centres-villes», expose-t-elle, doutant aussi de la pertinence des données d’achalandage avancées par la ministre. Selon elle, le gouvernement a signé l’arrêt de mort du volet autoroutier prématurément.

«Ça a été fait post-pandémie. À l’automne, on le voyait aussi que ça avait baissé, mais depuis le début de l’année, ça revient, les gens sont plus présents. Il faudrait refaire une étude en 2023 et en 2024», a-t-elle suggéré.