3e lien: un mensonge d’État sans précédent

Il est nécessaire, dans l’intérêt de la sécurité du public et de l’essor de l’économie de toute la région de notre Capitale-Nationale, d’avoir un troisième lien reliant ses deux rives.

La Ville de Québec n’est pas gâtée. Avec d’importants ministres autour de la table du cabinet, la population pensait que le dossier était enfin bouclé. Les citoyens de Québec viennent plutôt d’apprendre que c’était à nouveau bâclé.

Quatre ans et demi après son élection, Legault accouche d’un tunnel réservé au transport collectif au lieu du lien multifonctions promis.

Quand ça fait son affaire et pour l'aider à se faire élire, François Legault évoque, avec poésie, notre «deuxième métropole» en parlant de Québec.

Ils sont tellement «pragmatiques»...

Mercredi, en amont de l’abandon de l’essentiel du projet, les caquistes répétaient tous la même cassette pour se justifier: ils sont «pragmatiques», disent-ils.

En fait, ils sont si pragmatiques qu’au lieu d'une «deuxième métropole», ils traitent la ville de Québec comme un village.

Ils sont si pragmatiques, qu'ils calculent que maintenant qu’ils ont été réélus sur la base de cette promesse, ils peuvent l’abandonner sans conséquences.

L’idée de faire du transport collectif une priorité est excellente. Ça permettrait sans doute d’éviter des chicanes avec le fédéral pour sa part du financement de l’important projet. Mais pourquoi interdire tout le reste?

Comment justifier que pour la moindre livraison d’une pièce de machinerie entre un atelier de Beauport et la Davie, on soit toujours obligés de se taper des vingtaines de kilomètres, alors que c’est juste en face.

Le pont de Québec a plus de 100 ans, il est très rouillé et on n’a aucune idée combien de temps il pourra rester debout.

Le pont Pierre-Laporte a lui-même plus de 50 ans. Au cours des dernières années, il a connu des fermetures, complètes ou partielles, pour permettre d’importants travaux. Ça illustre bien le réel besoin d’avoir ce fameux troisième lien.

Une idée farfelue

Pensez-y une seconde. Il est tout à fait plausible qu’il y ait fermeture et/ou réparations sur ces deux ponts en même temps. On fait quoi? La boucle par le pont Laviolette de Trois-Rivières? Or, malchance, celui-là aussi est en état de réparation. Le pont-tunnel La Fontaine à Montréal, alors? Désolé, il est en réparation pour des années à venir.

Soyons sérieux, tout cet argent, toute cette construction, tous ces travaux de forage et toutes ces perturbations pour faire passer quoi? Un tramway? On fait quoi à 3 h du matin? On fait un périple interminable pour emprunter l’un des ponts.

Au moment où ce tunnel ouvrira – s’il ouvre réellement un jour –, il est très probable que les transports lourds aient rattrapé les véhicules personnels en termes d’électrification.

Pourquoi ne pas y permettre le passage des véhicules à zéro émission de GES? Il est où le problème?

On a la mémoire courte...

C’est un très bon coup pour les partis d’opposition. Mais c’est quoi, leur proposition?

Le chef conservateur Duhaime suggère qu’on pourrait profiter de la construction du nouveau pont de l’Île-d’Orléans pour continuer vers la rive sud. Cela implique des défis de protection des paysages, certes, mais au moins c’est une idée.

Les politiciens comptent souvent sur le fait que la mémoire des électeurs est très courte. C’est sans doute le calcul de François Legault pour cette trahison sans précédent des citoyens de Québec.

Comme Legault aime dire lui-même... ON VERRA!