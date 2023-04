LEMOINE, Luc



C'est avec tristesse que nous vous informons du décès de M. Luc Lemoine survenu à Montréal, le mercredi 12 avril 2023, à l'âge de 73 ans et 10 mois.Il est allé rejoindre son père Lucien Lemoine, sa mère Alice Cournoyer, sa soeur Céline (feu Florent Thibert), ses frères Sabin (feu Thérèse Martin), Aldée, Zoël (feu Angéline Boucher) et Jacques (feu Édith Lambert). Il laisse dans le deuil Raymonde (feu Freddy Laxton), Richard (Solange Leduc), Louis (Nicole Lafrenière), Louise (Pero Pucar), Marie (feu Jocelyn Guimond) et Clément (feu Danielle Perreault).Outre celui qu'il considérait comme son fils adoptif, Éric Pelletier et ses filles Marie-Pier et Arianne, il laisse derrière lui de nombreux neveux, nièces, parents et amis dont Robert Plante, Bachir Merdoukh, Michel Lemieux, Geneviève Brodeur, Pierre Griffith, Louise Paquette et Caroline Garcia qui comptaient tous beaucoup pour lui ainsi que ses collègues de l'ADERM.Il fut un enseignant orthopédagogue apprécié de ses élèves. Grand indépendantiste, il est enlevé à la famille souverainiste. Nous lui devons de poursuivre la lutte inachevée d'un pays à se donner.La famille recevra les condoléances le vendredi 21 avril 2023, de 19 h 30 à 21 h 30 à la :La famille recevra également les condoléances le samedi 22 avril 2023, de 9 h 30 à 10 h 30 à l'Église Saint-Georges de la paroisse Le Bon Pasteur, 1105 boul. Desaulniers, Longueuil, J4K 3V9, suivi d'une cérémonie qui sera célébrée à 10 h 30.La famille désire remercier le personnel des soins palliatifs du CHUM.