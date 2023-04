À la CBC, on est colonisé ou on l'est pas!

Le dernier gala des Prix Écrans, diffusé dimanche soir à la CBC, est un superbe exemple de « colonisés heureux ».

Ce n’était pas à proprement parler un gala, puisqu’il s’agissait d’extraits des divers « moments forts » ayant marqué la « Canadian Screen Week », une semaine de célébration de la télévision anglophone et du cinéma canadien. Cette pénible émission « en conserve » est une véritable insulte aux artistes et aux artisans de la télévision du Canada anglais.

L’émission spéciale d’une heure donnerait presque raison au chef conservateur Pierre Poilievre de mettre la clé sous la porte du grand immeuble de la rue Front à Toronto. Je me demande d’ailleurs si le salut de la télévision anglophone ne serait pas précisément de sortir la CBC de Toronto où, semble-t-il, le seul horizon pour les artistes anglophones est New York ou Los Angeles.

En qualité de cicerone de ce salmigondis télévisuel, égayé par la plus plate des musiques d’ascenseur, on avait choisi Samantha Bee, une actrice torontoise naturalisée Américaine, qui vit à New York depuis 20 ans. Je ne suis pas certain qu’elle ait même daigné voyager jusqu’à Toronto pour animer un gala qui commençait par un sketch de blagues éculées sur Toronto. Il se poursuivait en mettant en vedette des artistes canadiens ayant eu le bonheur de faire carrière aux États-Unis. On est colonisé ou ben on l’est pas !

PIERRE BRUNEAU EN ÉTAIT !

À un moment donné, on aperçoit Lisa LaFlamme, couronnée meilleure cheffe d’antenne du pays. Puis, dans son traditionnel costume ajusté, notre cher Pierre Bruneau qu’on honorait pour l’ensemble de sa carrière. Mais il fallait être attentif pour ne pas les rater.

Que voulez-vous, ni Lisa ni Pierre n’ont réussi durant leur longue carrière à se hisser jusqu’au niveau des Américains.

Catherine O’Hara, la vedette de la « sitcom » Schitt’s Creek, a été nommée « l’icône de l’Académie ». C’est l’équivalent de la personne qui reçoit au Québec le Grand Prix de l’Académie du cinéma et de la télévision. Qui pensez-vous a interrogé madame O’Hara à cette occasion ? Eh ! oui, nulle autre qu’Amy Poehler, une actrice et réalisatrice américaine, qui a fait partie de l’équipe de Saturday Night Live durant plusieurs saisons. On est colonisé ou ben on l’est pas !

Le Globe & Mail a la réputation d’être le quotidien le mieux informé du Canada, mais on pourrait en douter quand on prend connaissance de sa liste des 25 Canadiens les plus influents de l’industrie.

Désireux de faire sa part pour la promotion de la télévision, le journal a publié quelques jours avant le gala la liste des 25 personnes de télévision qu’il juge les plus influentes au Canada.

OÙ SONT DONC LES QUÉBÉCOIS ?

Comme il se doit, les première et deuxième places ont été attribuées d’office, si je puis dire, au ministre du Patrimoine, Pablo Rodriguez, et à la PDG du Fonds des médias, Valérie Creighton.

Cela va de soi, car ce ministère et cet organisme octroient chaque année quelques centaines de millions à l’industrie. Sans eux, la télévision canadienne telle qu’on la connaît n’existerait pas.

Là où on peut vraiment se poser des questions sur le sérieux de cette liste, c’est qu’elle comporte un seul Québécois, encore qu’il s’agisse d’un couple : Sophie Lorain et Alexis Durand-Brault. Ils se retrouvent au 16e rang. Mais cette glorieuse liste comprend les représentants canadiens de Netflix, Disney et Prime Video. On est colonisé ou ben on l’est pas !