[À VOIR] Voici six décollages de fusée ratés qui vous feront frissonner

Le monde entier a été choqué d’assister à l’explosion en plein vol de la fusée Starship de SpaceX lors de son premier décollage jeudi matin.

La triste fin de la plus grande fusée au monde s’inscrit désormais dans la longue série d’accidents qui ont marqué l’histoire de l’exploration spatiale.

Voici six décollages ratés qui vous donneront froid dans le dos.

1. Challenger

Courtoisie

L’accident dramatique impliquant la navette Challenger, qui a causé la mort de sept astronautes le 28 janvier 1986, a marqué l’histoire aérospatiale américaine.

Le décollage de l’engin, qui a été diffusé en direct partout dans le monde, s’est conlu par la désintégration complète de la navette après deux minutes de vol. Il s’agit d’une des tragédies les plus importantes de l’ère de l’exploration spatiale américaine.

Ce drame a mis en lumière le manque d’attention qu’ont porté les dirigeants de la NASA aux avertissements des ingénieurs qui s’inquiétaient des dangers de lancer la navette un jour aussi froid.

Il faisait -5 le jour du lancement, et les joints toriques n’avaient jamais été testés à cette température, ce qui a causé la défaillance d’un des propulseurs. Des flammes ont commencé à jaillir du réacteur, ce qui a entraîné l’explosion de la navette.

Cet accident a entraîné une interruption de 32 mois du programme de la navette et la formation de la commission Rogers pour enquêter sur l’accident.

2. Antares

AFP

La fusée Antares, conçue par la société américaine Orbital ATK et qui devait ravitailler la Station spatiale internationale, est tristement célèbre depuis son explosion, le 28 octobre 2014.

Il s’agissait du premier incident du genre depuis que la NASA avait commencé à faire affaire avec le secteur privé pour ravitailler la SSI.

Sur les images qui ont été captées de la scène, on peut voir l’engin s’enflammer quelques secondes après son lancement et retomber sur son pas de tir. Sa chute a donné naissance à une boule de feu qui a complètement englouti l’appareil.

Une enquête menée par la NASA a pu déterminer qu’un moteur dérivé d’une vieille technologie russe était en cause dans l’explosion.

L’Agence spatiale affirme qu’une des turbopompes a explosé lors du décollage, endommageant ainsi le deuxième moteur.

Heureusement, l’incident n’a fait aucune victime.

3. Proton-M

AFP

L’écrasement d’une fusée Proton-M russe, le 2 juillet 2013, a donné des sueurs froides chez les populations vivant autour du cosmodrome russe de Baïkonour, au Kazakhstan.

L’appareil, qui devait transporter trois satellites pour le système de navigation Glonass, conçu pour rivaliser avec le système de navigation américain GPS, a changé de trajectoire 16 secondes après son décollage. Il a ensuite explosé en retombant à environ 2,5 km du lieu de lancement, créant un cratère de 150 à 200 mètres de diamètre.

Les moteurs de la fusée se sont arrêtés en plein vol.

Même si l’engin ne transportait aucun passager, il contenait 600 tonnes de matières toxiques qui ont été déversées un peu partout dans le secteur.

Un nuage de fumée nocif provoqué par la combustion du carburant s’est formé au-dessus du territoire du cosmodrome. Une alerte a été déclenchée afin de demander aux habitants de la ville de Baïkonour de rester à l’intérieur avec les fenêtres fermées.

Cet incident, qui a représenté une perte de 250 millions de dollars pour le gouvernement russe, a forcé l’annulation des lancements de toutes les fusées Proton pendant plusieurs mois.

4. GPS IIR-1

Une fusée, qui transportait un satellite de navigation d’une valeur de 40 millions de dollars, a battu un triste record, le 17 janvier 1997, en s’écrasant 13 secondes après son décollage à la base de lancement de Cap Canaveral, en Floride.

L’appareil GPS IIR-1 s’est enflammé à 1600 pieds d’altitude, causant l’explosion la plus près du sol à survenir à la station américaine.

Une enquête a révélé qu’une fissure située sur un des moteurs a provoqué un bris dans l’un des réacteurs. Des débris se sont retrouvés dans le second propulseur, ce qui a enclenché le système d’autodestruction de la fusée.

Même si aucune personne n’a été blessée, un avis de confinement a été lancé pour les résidents du secteur.

Des dommages matériels ont été répertoriés à plusieurs kilomètres du lieu de l’explosion. Plusieurs vitres de commerces ont été brisées.

5. Vanguard TV-3

Capture d'écran Youtube

En pleine guerre froide, l’Union soviétique et les États-Unis se livraient à une course pour conquérir l’espace.

Dans les années 1950, l’URSS avait réussi à lancer le Spoutnik, le premier satellite artificiel, suivi du Spoutnik 2, qui transportait un chien. Les Américains étaient donc pressés de lancer leur propre engin afin de dépasser leurs rivaux.

Le satellite Vanguard TV-3 devait décoller le 6 décembre 1957. Or, son lancement a été un échec cuisant.

La fusée qui transportait l’appareil a explosé après un court vol de deux secondes, détruisant la rampe de lancement. Ce test a été surnommé le «Flopnik» ou le «Kapoutenik».

L’enquête qui a été menée à l’époque n’a pas pu déterminer la cause exacte de l’incident. Une fuite de carburant entre le réservoir et le moteur-fusée pourrait avoir fait exploser le réservoir.

Le satellite, trop endommagé pour être réutilisé, est exposé au Smithsonian National Air and Space Museum.

6. Intelsat 708

La destruction du satellite de télécommunications Intelsat 708, qui devait partir le 16 février 1996 de la province de Sichuan, située au sud-ouest de la Chine, a eu des conséquences dramatiques pour les habitants d’un village détruit par l’explosion.

Deux secondes après son décollage, la fusée a dévié de sa trajectoire initiale pour voler à l’horizontale. Elle s’est écrasée 22 secondes plus tard en plein cœur d’un village. Le nombre exact de victimes liées à cet incident demeure inconnu à ce jour.

Plusieurs controverses sont nées de cet accident tragique, puisque le bilan humain publié par le gouvernement chinois ne concorde pas avec les estimations occidentales. Pékin a rapporté que l’accident a provoqué six morts et 57 blessés alors que l’Occident a estimé qu’il a tué entre 200 et 500 personnes.

Une enquête publiée sur le site The Space Review par un analyste indépendant chinois indiquera que la population du village détruit par la fusée se situe en dessous de 1000 habitants et que la plupart d’entre eux avaient évacué le secteur avant le décollage, ce qui rend «peu crédibles» ces estimations.

Une commission d’enquête a conclu que l’accident avait été causé par une erreur interne de la centrale à inertie qui sert à la navigation. Ce problème a empêché la fusée de suivre la trajectoire prévue.