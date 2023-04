BRIEN, Denis



À Montréal, le 15 avril 2023, à l'âge de 59 ans est décédé monsieur Denis Brien, époux de madame Lyne Legros.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses trois enfants : Catherine (Olivier), Amélie (Maxime) et Louis-Philippe ainsi que son frère Jacques (Josie), ses soeurs feu Gilberte, Françoise (Claude), Monique (Mike) et son beau-frère Sylvain Legros, plusieurs neveux et nièces: Stéphane, Lucie, Michel, Chantal, Marc-Alexandre (Rosa), Maria-Elena, Émie, Loïc, Dalia, Jade, Hannah-Rose et Bianca-Alexandra ainsi que ses cousins, cousines et nombreux amis.La famille vous accueillera, parents et amis, le samedi 22 avril 2023, au salon Urgel Bourgie, 6700, rue Beaubien est, à Montréal de 14h à 17h et de 18h à 21h.Plutôt que des fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUM.