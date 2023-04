Ça fait deux soirs que je m’en fiche des séries de la LNH

J’avais vraiment hâte que les séries commencent. C’est fou la pression à Toronto, les attentes envers les Oilers, le parcours des Bruins et le spectacle que peuvent offrir les Rangers. Mais je n’ai presque rien regardé.

Mardi soir, après la première période du match des Leafs, j’ai plutôt mis ma télé sur le match Remparts-Océanic, à Rimouski. Et je n’ai jamais changé de canal. Mercredi soir, même chose.

J’étais complètement incapable de décrocher. Ça brassait, ça patinait, ça travaillait, c’était beau à voir. C’était comme si chaque gars jouait sa dernière présence de la saison chaque fois qu’il sautait sur la glace. Je sentais toute l’émotion jusque dans mon salon.

Et on le voyait après le match, avec les joueurs de l’Océanic qui peinaient à cacher leurs larmes. Et c’est rare qu’une équipe puisse se féliciter après avoir été balayée en quatre matchs, mais l’Océanic a effectivement vendu chèrement sa peau avec deux matchs serrés à Rimouski.

PHOTO FOURNIE PAR IFTEN REDJAH

Des matchs, d’ailleurs, trop captivants au goût de plusieurs amateurs des Remparts qui espéraient des dégelées pour être plus confiants devant les prochains adversaires.

Et je pense encore que j’aurais un peu de misère à regarder les séries de la LNH, parce que ça fait longtemps que celles de la LHJMQ n’ont pas été aussi folles que cette année.

Écoutez le segment sportif de Jean-François Baril diffusée chaque jour en direct 17 h 15 via QUB radio :

On a évidemment d’un côté les Remparts qui sont all in, avec Patrick Roy qui en est sûrement à ses derniers moments comme entraîneur-chef à Québec.

D’un autre, on a le Phœnix de Sherbrooke qui, comme les Remparts, n’a pas perdu un match en séries. En fait, c’est ridicule: ils ont marqué 46 buts en huit matchs. Sherbrooke a remporté 27 de ces 28 dernières rencontres.

PHOTO FOURNIE PAR VINCENT L-ROUSSEAU / PHOENIX DE SHERBROOKE

Le pire, c’est que ça pourrait ne pas être un de ces deux clubs-là qui gagnent tout. Les Olympiques de Gatineau sont aussi trop forts. On parle de 32 victoires à leurs 34 dernières rencontres. C’est eux qui risquent de se frotter aux Remparts en demi-finale la semaine prochaine.

Et finalement, il y a les Mooseheads d'Halifax, l’autre grande puissance de la ligue, qui ne s’est pas encore qualifiée pour la demi-finale et qui mène 2-1 dans sa série contre Moncton. Halifax s’est imposée comme la plus grosse machine offensive cette année, avec trois marqueurs de plus de 100 points.

Bref, le hockey junior m’intéresse toujours, mais c’est rare que je lui donne beaucoup de chance quand les séries de la LNH commencent.

Là, je suis conquis et le meilleur s’en vient. Je crois que ça risque d’être bien spécial avec ces quatre puissances dans quatre superbes marchés de hockey junior.

La dernière fois que j’étais crinqué comme ça pour le hockey junior... Alexander Radulov a soulevé la coupe Memorial.