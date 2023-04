Catherine Brunet voulait à tout prix jouer dans «Farador»

Catherine Brunet avoue avoir fait du « chantage émotionnel » avec son agente quand elle a appris qu’un long métrage inspiré du court métrage culte Farador était en préparation, il y a quelques années : « Je lui ai dit : si je ne joue pas dans ce film, je meurs ! », lance la comédienne en riant.

Sa technique de manipulation a porté des fruits. Catherine Brunet n’a pas seulement décroché un rôle dans Farador, mais elle est l’une des têtes d’affiche de la comédie fantastique qui vient de sortir partout au Québec, hier.

Pour ceux qui l’ignorent, Farador est une adaptation cinématographique d’un court métrage du même titre qui a connu un immense succès viral sur YouTube à la fin des années 2000.

Comme plusieurs, Catherine Brunet était tombée sous le charme de ce petit film bricolé en 2006 par le réalisateur Édouard A. Tremblay (Phylactère Cola).

« J’étais vraiment fan du court métrage quand j’étais jeune, confie-t‐elle. Je connaissais des répliques par cœur. C’était quand même une des premières vidéos virales au Québec. C’est légendaire ! »

« Fan de jeu »

Tourné à Québec et en Normandie (pour les scènes médiévales), Farador met en scène Charles (Éric K. Boulianne), Guillaume (Lucien Ratio) et Louis (Benoit Drouin-Germain), trois « adulescents » qui se réunissent régulièrement depuis 18 ans pour jouer à Farador, un jeu de rôles médiéval du même type que Donjons et Dragons. Le retour au bercail de Kim (Catherine Brunet), la sœur de Charles, viendra briser la routine des trois amis et colocs.

Comme les trois personnages principaux du film, Catherine Brunet se décrit comme « une fan de jeu ».

Elle participe régulièrement à des soirées de jeux, notamment chez le cinéaste Francis Leclerc (Le plongeur).

« Je suis aussi une geek de films de genre et de littérature, ajoute-t-elle. Je peux donc comprendre les personnages du film dans une certaine mesure. Mais leur problème, c’est qu’ils jouent au même jeu depuis 18 ans et qu’ils font juste ça de leur vie ! »

Une première au Québec

Selon Catherine Brunet, Farador a tous les atouts pour rejoindre les jeunes cinéphiles québécois adeptes de culture geek et de cinéma de genre.

« On n’a jamais vu ce genre de film là au Québec, rappelle-t-elle. Évidemment, on n’a pas les mêmes budgets que les productions de Marvel. Mais je pense que dans cet humour-là, il y a moyen de faire quelque chose qui va intéresser les jeunes. J’espère que les gens vont aller le voir en salle parce que ça prouverait qu’on est capables nous aussi de faire des films de genre. »

La première mondiale de Farador, au début mars, en clôture des Rendez-vous Québec Cinéma, lui a d’ailleurs permis de constater que l’humour du film faisait mouche auprès des gens qui avaient déjà vu le court métrage de 2006, mais aussi de ceux qui ne connaissaient pas du tout le phénomène.

« Après la projection, je voyais bien que les gens avaient tripé sur le film, relate l’actrice. Ça se voyait dans leur regard. Tout le monde venait me voir pour me dire à quel point ils avaient aimé ça, et je sentais qu’il y avait quelque chose de magique et d’électrique dans la salle.

« Ensuite, on est allés présenter le long métrage au Festival du film canadien de Dieppe, en France, où on a gagné le prix du public. Je pensais que personne n’allait comprendre parce que le film est rempli d’expressions québécoises. Mais finalement, ils nous ont donné le prix du public. C’est bon signe. »

Catherine Brunet vient de terminer le doublage du film d’animation québécois La légende du papillon, qui mettra aussi en vedette les voix de Sophie Cadieux, Julie Le Breton, Ludivine Reding et Antoine Desrochers. Elle passera les deux prochains mois aux Îles-de-la-Madeleine pour tourner dans la série policière Détective Surprenant : la fille aux yeux de pierre, aux côtés notamment de Patrick Hivon, Patrice Godin et Marie-France Marcotte.