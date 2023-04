Catherine Fournier: des propos disgracieux tenus par deux animateurs de radio dénoncés

Des propos tenus sur les ondes d’une radio de Rimouski sont vivement dénoncés depuis hier. Il s’agit d’une déclaration concernant le dossier d’agression sexuelle dont a été victime Catherine Fournier.

Les propos ont été tenus mercredi matin sur les ondes de la radio CFYX dans le cadre de l’émission Réveil matin. C’est au moment de prendre des appels du public que les commentaires ont été prononcés.

«Elle a été se coucher sur le lit escamotable. Elle a été prendre sa douche. Déjà en partant, prendre sa douche avant de se coucher... si ça te tente pas, ben tu t’organises pour ne pas sentir bon», a lancé une animatrice.

«Deuxièmement, elle s’est couchée sur le lit à côté, dans le lit dans le salon. M. LeBel lui a demandé s’il pouvait se coucher à côté, elle a dit oui», a-t-elle continué.

Immédiatement après ce segment, le préfet de la MRC de La Mitis, qui devait faire une chronique, a dénoncé ces propos en ondes.

«Entendre les propos tenus à la fois par les auditrices et la coanimatrice, ça me levait le cœur. Je me devais d’intervenir. Ce type de réflexion autour de nous, ça contribue à ce que les gens ne veuillent pas en parler, aient peur, parce qu’ils ont peur d’être accusés d’avoir contribué à leur agression, ce qui est inacceptable», dit Bruno Paradis.

Écoutez l’entrevue avec Benoit Paradis, préfet de la MRC de La Mitis, à l’émission de Sophie Durocher via QUB radio:

Catherine Fournier dénonce

Catherine Fournier a d’ailleurs elle-même dénoncé ces propos sur les réseaux sociaux, en plus de ceux d’un autre animateur d’une station de radio du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

«Si j’ai une collègue qui ressemble à Catherine Fournier, qu’on prend un verre ensemble dans mon appartement toute la soirée, et je l’invite à venir sur mon divan-lit, à partager mon lit quand il y a une autre chambre, puis elle dit oui, ça se peut que je m’essaie. Si elle dit non, on arrête, mais ça se peut bien que je m’essaie», avait dit mardi Simon Tremblay sur les ondes de KYK, une station du réseau Cogeco.

«Mais qu’est-ce qu’elle faisait là? Imagine le party, lui, là. Il vient de se séparer d’avec sa femme puis sa plus belle collègue arrive dans son lit...», avait-il aussi ajouté.

Dans une story sur Instagram, Catherine Fournier précise avoir reçu les excuses de Simon Tremblay.

«Je les ai acceptées en le conscientisant sur les effets de tels propos sur les personnes victimes d’agression sexuelle. Il m’a indiqué regretter sincèrement ses paroles et avoir compris plusieurs choses en visionnant le documentaire auquel j’ai participé, après son intervention d’hier en ondes.»

Rappelons que l’actuelle mairesse de Longueuil a décidé de lever l’ordonnance protégeant son identité et a participé à un film documentaire du Bureau d’enquête de Québecor sur son parcours dans le système de justice.