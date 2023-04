Charlotte Le Bon fera partie d'un jury au Festival de Cannes

Un an après avoir lancé son premier long métrage, Falcon Lake, à la Quinzaine des cinéastes de Cannes, la réalisatrice québécoise Charlotte Le Bon retournera sur la Croisette le mois prochain, cette fois-ci en tant que membre du jury des courts métrages.

Présidé par la réalisatrice et scénariste hongroise Ildiko Enyedi, ce jury aura le mandat de décerner la Palme d’or du court métrage et les trois prix de La Cinef destinés aux films d’école de la Sélection officielle. Ana Lily Amirpour, Karidja Touré et Shlomi Elkabetz compléteront le jury.

Rappelons que l'actrice et réalisatrice québécoise Monia Chokri avait fait partie du même jury, l'an passé. Elle retournera d'ailleurs elle aussi à Cannes dans un mois pour présenter son nouveau film, Simple comme Sylvain, dans la section Un certain regard.

Le 76e Festival de Cannes se déroulera du 16 au 27 mai.