Feu vert aux exportations d’Hydro vers la Nouvelle-Angleterre

Un jury du Maine donne le feu vert au New England Clean Energy Connect, un projet qui permettra d’acheminer 9,45 TWh d’électricité par année au Massachusetts sur une période de 20 ans.

D’autres litiges juridiques demeurent dans ce dossier, mais il s’agit du plus gros obstacle juridique qu’avait Hydro-Québec sur son chemin vers la réalisation du projet, dont le contrat a été signé en 2018.

Le jury a statué que le partenaire d’Hydro-Québec au Maine, NECEC Transmission LLC, a entrepris les travaux de construction en s’appuyant de bonne foi sur les permis obtenus.

«Cette cause représentait le plus gros obstacle juridique. Un appel des opposants n’est pas à écarter, mais il reste que c’est une décision unanime d’un jury, à 9 contre 0, qui suit la décision favorable de la Cour suprême du mois d’août, alors c’est un acquis très important», commente Lynn St-Laurent, d’Hydro-Québec.

«Il reste des dossiers juridiques en cours, mais ces dossiers-là n’ont pas d’effets sur les travaux», ajoute-t-elle.

Des opposants de toute part

L’opposant principal d’Hydro-Québec dans ce dossier est le National Resources Council of Maine, un groupe environnemental qui s’est associé avec une opposition financée par l’industrie fossile. Cette dernière risque de perdre des parts de marché avec l’arrivée d’une grande quantité d’électricité.

«Les opposants tentaient de démontrer que notre partenaire au Maine avait accéléré son calendrier et modifié les travaux dans l’unique but de déclarer des droits acquis. Mais celui-ci a fait la démonstration que l’échéancier des travaux était en lien avec le fait qu’ils avaient un projet à livrer et qu’ils avaient déjà un an de retard, donc en toute bonne foi », explique Lynn St-Laurent.

L’obtention des permis au Maine fut une démarche réglementaire exhaustive qui s’est déjà étirée sur 33 mois. Rappelons que les premières livraisons d’électricité du Québec vers l’État du Massachusetts dans le cadre de ce projet étaient prévues initialement en décembre 2022.