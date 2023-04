Séries de la LNH: la colère gronde au Minnesota au lendemain d'une performance «gênante» de Marc-André Fleury

Jaroslav Halak ou Carey Price? Les partisans du Canadien se souviennent assurément du dilemme qu’avait dû gérer Jacques Martin à l’aube des séries éliminatoires de 2010. Treize ans plus tard, c’est au tour de l’entraîneur du Wild du Minnesota de vivre une situation similaire.

La colère gronde au Minnesota depuis que Dean Evason a pris l’audacieuse décision d’envoyer Marc-André Fleury devant le filet du Wild pour le deuxième match de la série face aux Stars de Dallas.

Deux jours plus tôt, en lever de rideau de cette confrontation, Filip Gustavsson avait réalisé 51 arrêts – un sommet personnel – dans le match marathon ayant nécessité la tenue d’une deuxième période de prolongation.

Le tollé n’aurait sans doute pas été si grand si le Québécois et futur membre du Temple de la Renommée n’avait pas accordé sept buts dans une performance qu’il a lui-même qualifiés de «gênante».

Pourquoi? Parce que durant la majeure partie de la saison, l’entraîneur-chef du Wild a opté pour un système d’alternance entre ses deux hommes masqués. Dans les 25 derniers matchs de la saison, Gustavsson (13) et Fleury (12) ont obtenu un nombre de départ pratiquement équivalent.

«Les deux ont été solides tout au long de la saison. On n’a pas de préférence, a d’ailleurs lancé Frédérick Gaudreau, plus tôt cette semaine, à l’auteur de ces lignes. On est en confiance avec chacun d’eux.»

Les statistiques de ses deux coéquipiers tendent à lui donner raison, quoiqu’on note un certain avantage du côté du Suédois.

(Fleury: 24-16-4, ,908, 2,85, Gustavsson: 22-9-7, ,931, 2,10).

Du déjà-vu pour Fleury

Est-ce que cette déconfiture viendra à bout du système d’alternance? En temps normal, on serait porté à croire que oui. Dans ce cas-ci, par contre, rien n’est moins sûr.

«On a fait ça toute l’année, s’est d’ailleurs défendu Evason, au terme de la rencontre. Et le fardeau de cette défaite ne revient pas qu’à Flower. Il revient à nous tous.»

Sauf que les séries, c’est une bête différente. Les systèmes d’alternance n’ont jamais été un gage de succès pendant le tournoi printanier.

Curieusement, Fleury faisait partie de la dernière équipe championne à avoir vu ses deux gardiens se partager le travail. Toutefois, il ne s’agissait pas d’un système d’alternance.

Lors de ce printemps de 2016-2017, Fleury avait obtenu les 15 premiers départs. Remplacé lors de ce même 15e match, il avait vu Matt Murray amorcé les 10 confrontations suivantes.

Des cas isolés

En 2015, Scott Darling et Corey Crawford avaient partagé le travail pendant le premier tour avant que Crawford ne prenne la pôle et mène les Blackhawks à la coupe Stanley.

En 2008, chez les Red Wings, Dominik Hasek avait été envoyé devant le filet lors des quatre premiers matchs avant de céder sa place à Chris Osgood pour les deux derniers matchs du premier tour et le reste des séries éliminatoires.

Bref, si le Wild souhaite faire un long bout de chemin en séries éliminatoires, Evason devra rapidement se brancher.

Alors, Fleury ou Gustvasson?

➤ C’était seulement la deuxième fois en 168 sorties éliminatoires que le gardien de 38 ans se montrait aussi généreux. Il avait connu une soirée comme celle-ci le 13 avril 2012, lors d’un match de premier tour contre les Flyers.