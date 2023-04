Intelligence artificielle: un magazine invente une entrevue avec Michael Schumacher

La famille d’un ancien champion de Formule 1 victime d’un accident de ski veut poursuivre un magazine allemand qui s’est permis de publier une fausse entrevue générée par intelligence artificielle en titrant «Michael Schumacher: la première entrevue».

«Ma vie a complètement changé depuis [l'accident]. Ce fut une période horrible pour ma femme, mes enfants et toute la famille. J'ai été si gravement blessé que je suis resté pendant des mois dans une sorte de coma artificiel, car sinon mon corps n'aurait pas pu tout supporter», aurait supposément confié l’ancien champion de F1, Michael Schumacher au magazine allemand Die Aktuelle, a rapporté Reuters jeudi.

Sur la couverture de l’édition la plus récente du magazine allemand, le coureur automobile, qui n’a pas été vu en public depuis un accident de ski en 2013 qui l’a laissé gravement blessé, pose souriant à côté du titre «Michael Schumacher: la première entrevue».

«Cela semblait faussement réel», pouvait-on lire sous le titre, selon l’agence de presse.

Mais les citations ont été montées de toute pièce, générées de A à Z par un logiciel d’intelligence artificielle, a confirmé le magazine à la fin de l’article.

Un porte-parole de la famille de Schumacher a indiqué à Reuters que la famille prévoit entamer des poursuites judiciaires contre le magazine pour la fausse entrevue.

Depuis l’accident, la famille se bat becs et ongles pour préserver la vie privée du champion.

«Privé c’est privé, comme il disait toujours. C’est vraiment important pour moi qu’il puisse continuer à profiter de sa vie privée le plus possible. Michael nous a toujours protégés, et maintenant c’est nous qui protégeons Michael», avait confié sa femme Corinna Schumacher dans un documentaire Netflix en 2021.

Son fils, Mick Schumacher, est actuellement pilote de réserve pour Mercedes.