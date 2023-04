Les Leafs répliquent

TORONTO | Les Maple Leafs promettaient de rebondir. Ils ont passé de la parole aux actes avec une victoire étincelante de 7 à 2 contre le Lightning de Tampa Bay lors du deuxième match du premier tour, jeudi, au Scotiabank Arena.

C’était tout simplement le jour et la nuit entre le premier match et le deuxième.

Les Leafs ont copié la recette du Lightning de la première rencontre. Ils ont dicté le jeu dès le départ.

Mitchell Marner a ouvert la marque à la 47e seconde en supériorité numérique. Après une période, les locaux menaient 3 à 0.

Quand on dit que les rôles étaient inversés, le Lightning avait la même avance après 20 minutes mardi soir.

Encerclé par une meute de journalistes dans le vestiaire de l’équipe au centre d’entraînement à Etobicoke mercredi, Marner avait prononcé une phrase simple, mais qui pouvait devenir lourde de sens.

« Il n’y a pas de panique dans ce vestiaire », avait mentionné le numéro 16.

L’ailier étoile des Maple Leafs a dissipé les doutes en offrant une grande prestation dans cette deuxième rencontre. Sur la feuille du match, Marner a marqué deux buts et obtenu une passe, mais son impact restait encore plus important. L’Ontarien a multiplié les bons jeux, autant offensivement que défensivement.

Les canons tonnent

Avec les absences de Victor Hedman et Erik Cernak, deux gros morceaux à la ligne bleue du Lightning, les Maple Leafs ont attaqué plus librement le filet d’Andreï Vasilevskiy.

Et les gros canons de l’équipe à la feuille d’érable en ont profité.

Le capitaine John Tavares a réussi un tour du chapeau, son premier en séries. William Nylander (un but, une passe) et Auston Matthews (deux passes) ont aussi noirci la feuille de pointage.

« Je voulais connaître un gros match. Comme capitaine, je devais montrer le chemin à suivre, a affirmé Tavares. Un tour du chapeau en séries, c’est assez cool. Je me suis fait récompenser grâce aux bons jeux de mes coéquipiers. Mo (Rielly) a connu toute une soirée. Mes trois buts sont le reflet d’une bonne soirée de toute l’équipe. »

À la ligne bleue, Morgan Rielly était de tous les combats. Le numéro 44 a récolté quatre passes, égalant une marque d’équipe pour un défenseur en séries. Il a écrit son nom aux côtés de Ian Turnbull (1976), Allan Stanley (1960) et Wally Stanowski (1942).

« Vassi, Vassi »

Le Scotiabank Arena n’a pas la réputation d’être l’amphithéâtre le plus bruyant. Ce n’est pas juste des inventions, c’est une réalité. Mais, pour une fois, il y avait de la vie dans cette bâtisse de la rue Bay.

Les partisans n’ont pas juste chanté au son du groupe The Tragically Hip ou le classique The Hockey Song de Stompin’ Tom Connors. Les fidèles des Leafs ont réagi aux buts, aux tirs bloqués, aux bonnes mises en échec et ils ont aussi nargué Vasilevskiy en scandant des « Vasi, Vasi, Vasi ».

À l’autre bout de la patinoire, Ilya Samsonov a fait oublier son mauvais départ dans le premier match avec une sortie des plus honnêtes.

Les Maple Leafs s’envoleront maintenant pour Tampa avec une série à égalité 1 à 1. Dans le camp du Lightning, Jon Cooper priera pour un retour au jeu rapide d’Hedman.

◆ De retour au jeu après une absence en fin de saison pour une blessure à la jambe droite, Tanner Jeannot a livré un furieux combat contre Luke Schenn en troisième période. Corey Perry a également jeté les gants contre Justin Holl. Il n’y avait pas d’amour entre les deux équipes.