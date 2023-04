Judge contre Ohtani: les Yankees remportent une série de titans

Les meilleurs joueurs des Yankees ont répondu présent, jeudi à New York, permettant à l’équipe de la Grosse Pomme de défaire les Angels de Los Angeles 9 à 3.

Les Bombardiers du Bronx ont ainsi remporté cette série de trois matchs, et ce, même s'ils avaient plié l’échine 5 à 2 lors du premier duel, mardi.

Tous les yeux étaient rivés sur Aaron Judge et Shohei Ohtani, les deux derniers récipiendaires du titre de joueur par excellence dans l’Américaine. Ils se sont plutôt fait voler la vedette par Nelson Cortes (3-0) et Anthony Rizzo, qui ont mené les Yankees à bon port.

Le premier a presque muselé les visiteurs pendant six manches, enregistrant sept retraits sur des prises. Il n’a aussi accordé que trois points mérités, quatre coups sûrs et deux passes gratuites.

Le second a été intraitable à la plaque. Il a atteint les coussins lors de ses trois présences au bâton et a lancé le bal en première manche avec un simple d’un point.

Quelques instants plus tard, tandis que les buts étaient remplis, Jose Trevino a porté la marque à 5 à 0 en cognant solidement une offrande de Patrick Sandoval (1-1) au champ gauche.

Judge s’est fait relativement tranquille dans la victoire, selon ses standards. Il a réussi une frappe en lieu sûr et a profité d’un but sur balles, mais a aussi été retiré deux fois sur des prises.

Ohtani n’a guère été plus prolifique, comme en témoignent ses deux roulants et sa passe gratuite.

Logan O’Hoppe s’est chargé d’animer l’attaque des Angels, cognant un simple et un double productifs.

Selon le Elias Sports Bureau, les Yankees n’ont pas baissé pavillon lors de leurs six premières séries de la saison pour la troisième fois depuis 1957.

Les Pirates surprennent

Les Pirates de Pittsburgh épatent en ce début de saison. En battant les Reds de Cincinnati 4 à 3, au PNC Park, ils ont porté leur fiche à 13-7 après 20 matchs.

Ainsi, même si elle est la quatrième équipe la moins dépensière des ligues majeures, l’équipe pennsylvanienne occupe le quatrième rang du classement général.

Après avoir balayé les Rockies du Colorado, les Pirates se sont encore appuyés sur le brio de leur lanceur partant pour l’emporter.

Roansy Contreras (2-1) a prolongé la séquence de départs de qualité des siens à 10. Il a passé huit frappeurs dans la mitaine et n’a offert que cinq frappes en lieu sûr et un point mérité en six manches et deux tiers.

Les Pirates ont marqué tous leurs points en première manche, grâce à des longues balles de Connor Joe et Jack Suwinski.

Pour les Reds, Jonathan India a cogné trois coups sûrs, dont un simple productif, en quatre présences au bâton. Luke Weaver (0-1) a encaissé la défaite.