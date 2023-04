Centre d’inspiration électrique: la Force Kia investit 7,5 M$ à Québec

Le Groupe La Force Kia, qui comprend les concessionnaires Kia Québec, Kia Ste-Foy et Kia Val-Bélair, vient de dévoiler le premier Centre d’inspiration électrique au pays.

Ouvert depuis le 17 avril dernier, le bâtiment de 10 000 pieds carrés, voisin de KIA Ste-Foy, regroupe à la fois le Centre d’inspiration électrique, l’Académie de la Force Kia et un vaste atelier mécanique.

On y trouve aussi une flotte de 14 véhicules électriques Kia disponibles pour des essais routiers, sur rendez-vous. Aucun véhicule n’est vendu sur place.

Nouvel établissement

Le groupe de concessionnaires propose avec ce nouvel établissement une boutique d’essais routiers permettant d’inspirer le public, d’informer la clientèle et de former ses équipes au sujet des véhicules électriques.

«Sachant que tout le monde au Québec cherche un endroit où l’on peut faire l’essai routier d’un véhicule électrique, nous avons décidé de créer ce centre qui offre en permanence la totalité de la gamme électrique, PHEV ou hybride de Kia et qui a réponse à toutes les questions du public sans pression», a déclaré Serge Beaudoin, président de la Force Kia.

Ce centre d’inspiration n’est donc pas un concessionnaire automobile ni un lieu de vente, mais plutôt un centre pour apprendre et comprendre comment faire le virage électrique.

Inauguration

L’inauguration officielle de ces nouvelles installations aura lieu le 24 mai, en présence notamment d’une délégation de Kia Canada.

En 2023, 15 % des ventes de Kia au pays seront des ventes de véhicules électriques PHEV ou hybrides, et ce chiffre devrait atteindre le seuil de 25 % dans les prochaines années.

La Force Kia propose actuellement sur le marché une gamme de six véhicules hybrides et électriques.

Pour Steeve Michel et Serge Beaudoin, copropriétaires de La Force Kia et fondateurs du Centre d’inspiration électrique, la création de cet espace représente «un grand pas vers l’avenir pour la région de Québec, et le Québec tout entier, qui possédera ce lieu unique au pays pour informer, inspirer et offrir des essais routiers».

Les enregistrements de véhicules électriques se chiffrent désormais à 170 592 au premier trimestre de 2023 au Québec. L’an dernier, on comptait une progression de 41 993 véhicules de plus sur les routes. La cible gouvernementale est de 1,6 million de véhicules électriques au Québec pour la fin de 2030.