Le centre-ville de Montréal «dans le trouble» sans transport en commun

Le centre-ville de Montréal aurait du mal à survivre si des coupes sont réalisées dans l’offre de transport en commun, juge le directeur général de Montréal centre-ville, qui mise beaucoup sur ce mode de déplacement pour faire revivre le cœur de la métropole.

«On sonne vraiment l’alarme sur le transport en commun», a insisté Glenn Castanheira, directeur général de Montréal centre-ville.

Selon un sondage dévoilé jeudi par sa société de développement commercial (SDC), près de 85 % des personnes interrogées trouvent que le centre-ville est facilement accessible en transport en commun.

M. Castanheira s’inquiète donc de ne pas pouvoir maintenir cette satisfaction si les coupes de service continuent en raison du manque de financement du transport collectif. Il craint également les entraves et les pannes de service de plus en plus nombreuses sur le réseau montréalais.

«C’est extrêmement dangereux parce que si ce taux de satisfaction venait à baisser, au point où les habitudes des usagers changent, et bien là on est complètement dans le trouble», a-t-il souligné.

Depuis quelques mois, les gens sont progressivement de retour au centre-ville après l’avoir abandonné pendant la pandémie.

Le responsable du développement économique au comité exécutif de la Ville trouve aussi que le transport collectif est «une clé pour la relance du centre-ville».

«C’est incontournable, on a besoin d’avoir des services haute fréquence de grande qualité, donc il ne faut surtout pas réduire l’offre de service», a reconnu Luc Rabouin.

Les deux hommes comptent beaucoup sur l’arrivée prochaine du Réseau Express Métropolitain (REM) pour faire venir les résidents de la Rive-Sud.

Moins d’autos

Pour le directeur général de Montréal centre-ville, la solution se trouve du côté des instances publiques, mais aussi du secteur privé. Il encourage notamment les employeurs à fournir des titres de transport en commun plutôt que d’offrir du stationnement gratuit à leurs employés.

Car le déplacement en voiture reste un véritable défi dans la métropole. Seulement 36 % des répondants au coup de sonde trouvent qu’il est facile de se déplacer au centre-ville.

«Il faut être réaliste, le centre-ville de Montréal est extrêmement dense, il n’y aura jamais assez d’espaces pour que tout le monde vienne en auto», a admis M. Castanheira.

«C’est pour ça qu’on insiste sur l’importance de maintenir des services de qualité en transport en commun et l’importance des aménagements cyclables», a ajouté M. Rabouin.

Aux yeux de Mélissa Létourneau, commerçante sur la rue Sainte-Catherine, il s’agit «d’habitudes à changer».

«C’est sûr que les gens doivent avoir une pensée différente en allant au centre-ville. S’ils ont une voiture, ils vont aller se stationner et se rendre au centre-ville en transport en commun, c’est beaucoup plus agréable», a-t-elle constaté.

Centre-ville: la propreté et l’itinérance préoccupent aussi les résidents

Si les touristes sont globalement satisfaits lors de leur visite au centre-ville, les résidents notent eux plusieurs enjeux de propreté et d’itinérance.

«C’est quand même récent que notre centre-ville soit aussi habité, mais comment garder les résidents maintenant qu’ils sont là? C’est beaucoup là-dessus qu’on va commencer à travailler», a mentionné M. Castanheira.

Ainsi, seulement 54 % des résidents trouvent le centre-ville propre, contre 63 % des touristes.

«Contrairement à un quartier résidentiel, un visiteur n’est pas toujours aussi respectueux de l’environnement dans lequel il est», a expliqué le directeur général de Montréal centre-ville.

Pour lui, il est aussi important de reconnaître qu’il y a une «crise» de l’itinérance au centre-ville, qui est considéré comme un refuge pour les personnes marginalisées.

«Il va peut-être falloir multiplier les services aux personnes marginalisées à l’extérieur du centre-ville de Montréal pour éviter de tous les concentrer ici», a-t-il précisé.