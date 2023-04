Le nouvel album de Half Moon Run paraitra le 2 juin

Le quatrième album du trio montréalais Half Moon Run s’intitulera Salt et il verra le jour le 2 juin.

Pour faire patienter leurs admirateurs, Devon Portielje, Conner Molander et Dylan Phillips ont dévoilé un second extrait, jeudi matin, la pièce Alco. On avait déjà entendu You Can Let Go, il y a quelques semaines.

On retrouve dans Alco ce qui a constitué la recette gagnante de Half Moon Run : mélange mélodieux de guitares et de percussions de même que de séduisantes harmonies vocales.

Selon Conner Molander, cité dans un communiqué de presse, les origines de la chanson remontent au début du groupe, il y a plus de dix ans.

« Devon a pris un ukulélé lors d’un voyage en Thaïlande, en 2012. À son retour à Montréal, il nous a joué le riff d’ouverture d’Alco et nous l’avons adoré. C’est à cette époque que nous avons commencé à développer la chanson, mais nous nous heurtions sans cesse à des obstacles au niveau de l’arrangement. C’est un tel plaisir d’avoir l’impression d’avoir enfin trouvé le code après toutes ces années. Personnellement, j’adore les textures elfiques qui ornent cet enregistrement. C’est mystique. »

L’album Salt fait suite à A Blemish in the Great Light, paru en 2019. Depuis le groupe est redevenu un trio à la suite du départ d’Isaac Symonds.

En tournée

La prochaine tournée de Half Moon Run s’amorcera le 1er juillet, à Saint-John’s, Terre-Neuve. Des concerts sont prévus à Trois-Rivières et Cowansville, en juillet, avant que le groupe passe une partie de l’automne en Europe et aux États-Unis.

À Montréal, il faudra patienter jusqu’aux 12 et 13 décembre pour les voir au MTelus, deux dates qui affichent déjà complet. Half Moon Run sera ensuite à la Salle Maurice O’Bready de Sherbooke (15 décembre), au Théâtre du Palais municipal de Saguenay (16 décembre) et au Grand Théâtre de Québec (18 décembre) avant de revenir au MTelus, le 29 février 2024.