Les limites extrêmes de l’internet

Êtes-vous au fait qu’il existe sur internet des plateformes où des gens s’exhibent nus, seuls ou en groupes, dans une chambre où un autre lieu intime ? Communément appelés camshows ou sexcams, ce sont des lieux où l’on propose des performances de femmes, d’hommes, de couples, ou même de transsexuels s’affichant en spectacle contre une rémunération.

Vous pouvez aller sur un de ces sites par simple curiosité, pour voir ce qui s’y passe sans avoir à vous connecter. Toutefois, il vous sera impossible de communiquer avec les modèles. Je fus surpris des actes auxquels s’adonnent les divers modèles. Soit dit en passant, les personnes qui s’exhibent 24 h/24 dans ces chambres viennent de partout dans le monde. Facile de dire que c’est le paradis du fantasme, car c’est trop facile de s’y perdre.

Je ne suis ni prude ni pudique, mais je reste quand même étonné de ces mœurs légères. Voilà une industrie qui n’est pas prête de disparaître si on pense aux profits faramineux qu’elle génère. Mais pourquoi les femmes se rabaissent-elles ainsi, alors que nous sommes dans une ère où elles se disent libérées ? Elles sont libres de faire ce qu’elles veulent de leur corps, certes ! Mais y’a quand même des limites ! Je n’ignore pas que pour certaines d’entre elles, c’est une question de survie, pour se sortir de leur condition de pauvreté. Mais est-ce que le prétexte s’applique à toutes les femmes ? J’en doute !

J’aimerais que vous me donniez votre avis sur ce phénomène. Selon moi, c’est une forme de prostitution sans contact direct. Une forme de voyeurisme évolué. Certains diront que ces gestes sont posés par des adultes consentants qui performent dans leur chambre, mais j’ai beau me sentir évolué, je n’en reste pas moins dépassé par cette pratique.

Une réalité navrante

La facilité pour internet d’entrer dans la vie de tout un chacun a malheureusement comme corollaire de mettre à leur disposition toute une panoplie de distractions allant des plus légères aux plus tordues. La prostitution qui en est une, vieille comme le monde en plus, en fait donc partie.

Il revient donc plus que jamais aux parents de faire l’éducation de leurs jeunes à propos de ces phénomènes pour leur éviter les pièges tendus par des gens retors qui pourraient profiter de leur innocence pour la leur ravir. Quant aux adultes qui s’y adonnent, à eux de composer avec leur conscience. J’ai fait l’impasse sur les sites que vous me donniez en exemple pour éviter justement d’en faire la promotion.