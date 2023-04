Maple Leafs: ressuscités d’entre les morts!

Les Leafs en avaient gros sur la conscience après leur prestation lamentable dans le premier match de la série les opposant au Lightning. Les critiques et les moqueries abondaient dans les réseaux sociaux. Les gens à l’imagination fertile versaient dans le cynisme.

Il y avait notamment une photo sur la page Facebook du site Hockey Beast. On voit quatre agents de sécurité maîtrisant un amateur en peine dans les gradins.

Des gante de sécurité forcent un spectateur à rester à son siège pour assister à la durée entière du match numéro un de l’affrontement Lightning-Leafs.

Avouez que c’est rigolo!

À moins que vous soyez un partisan de l’équipe torontoise.

Les Leafs y ont goûté comme ça pendant deux jours.

Les médias n’ont pas donné leur place.

Première prise! titrait le Toronto Sun en gros caractères noirs dans son édition de mercredi.

C’était comme si les Leafs étaient déjà à l’article de la mort.

Faut dire qu’il y a de quoi être fataliste après cinq éliminations en première ronde et une défaite en ronde qualificative lors du tournoi de la COVID en 2020 en six ans.

Ça prenait un électrochoc

Les Leafs devaient réagir vivement pour faire tourner le vent en leur faveur et c’est ce qu’ils ont fait jeudi soir. Ils ont rendu la monnaie de sa pièce au Lightning en prenant une avance de trois buts en première période.

La formation floridienne a eu un soubresaut au deuxième engagement en réduisant l’écart à deux buts. Mais l’effet n’a pas duré.

Les Leafs ont répliqué avec trois buts en moins de cinq minutes pour mettre la rencontre hors de portée du Lightning. La foule leur a réservé une ovation monstre à la fin de la période médiane, elle qui les avait hués copieusement deux soirs plus tôt.

C’est la loi du sport.

Vous pouvez passer de zéro à héros et de héros à zéro en un claquement de doigt.

À quand le retour de Hedman?

La victoire du Lightning dans le premier match pourrait lui avoir coûté cher. Le défenseur étoile Victor Hedman n’était pas de la formation, jeudi soir, lui qui n’avait disputé qu’une période dans le match initial.

Sa blessure doit être douloureuse et incommodante quand on connaît le seuil de tolérance à la douleur des joueurs dans les séries éliminatoires. Il ne faudrait pas que le vétéran de 32 ans s’absente trop longtemps. Un lauréat des trophées Norris et Conn Smythe qui joue près de 24 minutes par match, c’est irremplaçable.

Le Lightning aura besoin de lui au plus tôt, sinon il lui sera difficile de survivre sans son vétéran défenseur.

Cette perte n’enlève toutefois rien au mérite des Leafs. Aucune équipe n’aurait battu la troupe de Sheldon Keefe dans ce deuxième match. Les Leafs étaient gonflés à bloc. Ils savaient qu’ils ne pouvaient pas subir une deuxième défaite avant de se diriger à Tampa.

Ils auraient couru à leur perte.

Leurs joueurs de première ligne étaient au rendez-vous.

Le capitaine John Tavares a réussi un tour du chapeau. Le défenseur Morgan Rielly a obtenu quatre mentions d’aide. L’infatigable Mitch Marner a inscrit deux buts et récolté une passe. Auston Matthews a participé à deux buts et Ilya Samsonov n’a pas été trop sollicité devant le filet.

Du côté du Ligntning, Corey Perry mérite encore une fois une bonne note.

Comment se fait-il que l’ancien régime du Canadien l’ait laissé partir, celui-là?