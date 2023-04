Menus à petits prix: des rabais sur le poulet entier pour ne rien gaspiller

Afin d’aider nos lecteurs à affronter entre autres les contrecoups de la hausse des prix des aliments, notre nouvelle collaboratrice Myriam Gendron, créatrice du site Tout simplement bouffe, propose chaque semaine un menu à petit prix à partir des meilleurs rabais en épicerie de la semaine.

Rabais en épicerie du 20 au 26 avril 2023

C’est bientôt le jour de la Terre. Pour l’occasion, j’ai eu envie de vous préparer une petite chronique à thématique zéro gaspi (en plus d’aider la planète, c’est bon pour le portefeuille !).

Le céleri fait une première apparition dans les aliments en vedette au menu. Plutôt discret, il est toutefois plus polyvalent qu’on le croit et apporte une belle dose de fraîcheur et de texture à une recette. Ce n’est pas seulement une crudité ou la base d’une bonne sauce à spaghetti, au contraire ! On peut le manger cru, sauté légèrement (pour qu’il garde du croquant) ou cuit dans une classique recette de sauce ou de soupe.

Mais ce qui est particulièrement intéressant, c’est qu’il est possible de ne rien jeter de ce pied de céleri qu’on achète à l’épicerie (oui, oui !). À condition qu’il ait été bien conservé, évidemment. Et ce n’est pas sorcier : le céleri aime être conservé au frais dans un contenant aéré et pour l’aider encore plus, on peut le déposer sur un linge ou un essuie-tout sec pour absorber le surplus d’humidité. D’ailleurs, un céleri ramolli peut « revenir à la vie » pour une consommation rapide après un bain d’eau très froide ou glacée (idéalement une heure au frigo). Même si ça n’a rien de magique, il retrouvera de son croquant et sera beaucoup plus satisfaisant à manger. D’ailleurs, ce truc fonctionne également pour de la laitue, des carottes et des poivrons.

Pour en revenir au céleri, on est habitués à manger ses branches, mais ses fanes (ses feuilles), qui sont comestibles, sont un concentré de saveur ! On peut les ajouter à une salade ou même à une soupe (seulement en fin de cuisson pour cette dernière, comme on le ferait avec des épinards). Le pied bien lavé peut servir de base à un bouillon, mais on peut faire encore mieux pour ne pas le gaspiller... on peut le replanter ! Pour ce faire, on doit avoir coupé les branches à environ 5 cm de la base (qu’on garde intacte). Deux options s’offrent alors à nous. La solution simple et rapide, c’est de déposer le pied de céleri, côté coupé vers le haut, dans un bol avec un fond d’eau qu’on rafraîchit régulièrement pour éviter que le tout ne moisisse (on peut le conserver au frigo, mais il aime la lumière du soleil). Il se conservera quelques semaines et on pourra y piger fanes et branches. Pour un pied de céleri qui vivra au contraire plusieurs mois, on opte pour l’empoter dans de la terre humide (qui fournira plus de nutriments au céleri que de l’eau... et on peut même le transférer ou le planter directement dans le jardin une fois le beau temps venu !). Cette expérience de repousse fonctionne aussi très bien avec les oignons verts.

Pour boucler la boucle de cette petite capsule informative, vous trouverez également une recette bonus à réaliser avec les pelures des pommes qui serviront pour le dessert... question de ne rien gaspiller !

Côté rabais dignes de mention cette semaine, il y a les poulets entiers à 1,97 $/lb chez Super C (en conservant la carcasse et les os, ça fait aussi de super bouillons) et le filet de porc à 3 $/lb chez Maxi, tous deux en vedette, qui sont encore à leur plus bas des derniers mois. Les côtelettes de porc désossées à 2,77 $/lb chez Super C, le rôti d’intérieur de ronde à 3,99 $/lb chez Provigo et le bloc de tofu de 454 g à 1,99 $ chez IGA constituent aussi de belles protéines économiques.

Bonne popote !

EN VEDETTE CETTE SEMAINE

LUNDI

POULET GRILLÉ FAÇON POULET AU BEURRE

Recette tirée de Coup de pouce

BON À SAVOIR !

Si vous n’avez pas de barbecue ou que vous ne voulez pas sortir, on peut très bien cuire le poulet à 350 °F sur une plaque au four de 40 à 50 minutes. Prévoyez en cuire un deuxième au besoin, car vous aurez besoin d’environ une livre de poulet pour le repas de salade (sans nécessairement le faire mariner).

MARDI

SAUTÉ DE PORC ET DE LÉGUMES TERIYAKI

Recette tirée de Coup de pouce

MERCREDI

CASSEROLE AU THON ET SALADE DU JARDIN

Recette tirée de Zeste, Trois fois par jour & vous

BON À SAVOIR !

Pour la salade du jardin, je vous propose de simplement utiliser les crudités et légumes que vous avez sous la main. Quant aux croûtons, une version du commerce ferait aussi l’affaire.

JEUDI

SALADE CROQUANTE AU POULET ET AU CHOU NAPPA

Recette tirée de Coup de pouce

BON À SAVOIR !

Je vous propose de vous servir du poulet cuit en extra plus tôt dans la semaine. Vous pourriez aussi utiliser la laitue ou verdure de votre choix en remplacement du chou.

VENDREDI

FRITTATA AU BROCOLI

Recette tirée de Coup de pouce

LUNCH

SANDWICHS À LA SALADE DE THON

Recette tirée de Coup de pouce

COLLATION

CLAFOUTIS POMMES, ÉRABLE ET ROMARIN

Recette tirée de Coup de pouce

BONUS

CHIPS DE PELURES DE POMMES

Recette tirée de Coup de pouce

BON À SAVOIR !

Conservez vos pelures pour cuisiner ces chips !