Personnes handicapées: une travailleuse du sexe explique son travail

L’Australienne souffrant d’un handicap qui a fait appel à un travailleur du sexe pour perdre sa virginité à 43 ans est loin d’être la seule. Des Québécois vivent eux aussi cette situation, et Sonia von Sacher est là pour eux.

Au micro d’Alexandre Moranville-Ouellet, via QUB radio, la travailleuse du sexe est venue expliquer son travail, et l’expertise qu’elle doit avoir pour pratiquer le plus vieux métier du monde.

«J’ai décidé de me spécialiser là-dedans parce qu’il y a beaucoup de demandes», a-t-elle expliqué.

Plongez dans l’univers du travail sexuel spécialisé pour les gens en situation d’handicap au micro d’Alexandre Moranville-Ouellet via QUB radio:

Bénéfique de plusieurs façons

Selon Mme von Sacher, ces services sont essentiels pour les personnes vivant avec un handicap important. La preuve, certains ont même observé des changements à la suite de ces rencontres coquines.

«Il y a des familles qui me disent que la personne change du tout au tout, et qu’elle a même arrêté plusieurs de ses médicaments parce qu’elle me voit régulièrement», a-t-elle affirmé.

Ces services permettent également aux personnes de «prendre de l’expérience» et gagner de la confiance, ce qui peut éventuellement leur permettre de rencontrer quelqu’un.

Des besoins techniques importants

Les travailleurs du sexe qui choisissent de se spécialiser dans ces services doivent porter une attention particulière aux différents besoins techniques.

«Tout ce qui est technique, comme le transfert au lit et les douches rapides, c’est plein de spécificités qu’il faut savoir», a-t-elle indiqué.

Mais est-ce que c’est légal?

À l’heure actuelle, même pour les personnes en situation de handicap, avoir recours à l’assistance sexuelle est un acte interdit par le Code criminel. Par contre, la criminalisation de l’acte n’est pas toujours appliquée automatiquement.

«La loi n’est pas tant appliquée, et c’est toléré quand c’est entre deux adultes consentants, une chance», a ajouté Mme von Sacher.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, Sonia von Sacher soutient que les travailleurs du sexe ne cherchent pas la légalisation, mais bien la décriminalisation totale de leurs services.