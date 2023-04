Répit aux riverains: le soleil revient au Québec jeudi

Le temps généralement ensoleillé avec des températures relativement fraîches dans la majeure partie du Québec va sans doute offrir un répit aux voisins des rivières encore sous surveillance devant les risques d’inondations en raison des crues printanières.

Environnement Canada ne prévoit pas de précipitations pour la journée de jeudi dans le sud et le centre de la province, mais les températures pourraient se maintenir dans les normales de saison avec un refroidissement éolien en matinée.

C’est le cas de Montréal et de ses environs où il fera 11 degrés sous le soleil, tandis qu’il fera beaucoup plus frais dans les secteurs de l’ouest, comme l’Outaouais et l’Abitibi, avec des maximales de 7 degrés.

Un même scénario est attendu dans le centre de la province, même si des nuages feront leur apparition pour jouer au yoyo avec le soleil dans le ciel de l’Estrie et de la Beauce ainsi que dans les secteurs un peu plus au nord.

Les nuages se feront plus présents également dans l’est du Québec, notamment dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie où le mercure sera à la baisse, alors que de possibles averses sur la Côte-Nord sont à prévoir, selon les prévisions de l’agence fédérale.