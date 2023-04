Roland Emmerich a entrepris le tournage de la série épique «Those About to Die» à Rome

Roland Emmerich vient d’entreprendre, à Rome, le tournage de la série épique Those About to Die qui se déroule dans le monde des gladiateurs. Cette série, qui mettra en vedette Anthony Hopkins et Iwan Rheon, sera diffusée sur la plateforme Peacock.

Le réalisateur derrière les longs métrages Le jour de l’indépendance, Godzilla, Le jour d’après et 2012 a commencé le tournage de cette production dans les studios Cinecittà, en Italie. Il s’agit d’une adaptation du roman de Daniel P. Mannix, publié en 1958. Those About to Die sera coréalisée par l’Allemand Marco Kreuzpaintner, qui a réalisé la série télé The Lazarus Project.

Anthony Hopkins interprétera le rôle de l’empereur Vespasian. On retrouvera aussi Iwan Rheon, connu pour son rôle de Ramsay Bolton dans la série Game of Thrones. Il se glissera dans la peau du personnage de Tenax.

Dimitri Leonidas, Liraz Charhi, Sara Martins, Moe Hashim, Rupert Penry-Jones, Gabriella Pession, Tom Hugues et Johannes Haukur Johannesson, que l’on peut voir dans la série Vikings: Valhalla, font partie aussi de la distribution de cette série dotée d’un budget qui totalise 140 millions de dollars.

Un peu comme Game of Thrones, Those About to Die mélange la politique, les dynasties et abordera le sport par l'entremise des gladiateurs. L’histoire se déroule dans le monde complexe et corrompu de l’ancienne Rome.