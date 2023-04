Sa terrasse compromise par un arrêt d’autobus

Une restauratrice montréalaise dénonce un manque de collaboration de la Ville de Montréal qui pourrait lui coûter la terrasse qu’elle a pu installer pendant trois étés pendant la pandémie.

«Ça ne se peut pas. Je ne peux pas croire que je n’aurai pas de terrasse après trois étés. Tout le monde était heureux», rage la propriétaire du café Le Petit Flore, Stéphanie Bouchard.

Établi depuis près de trente ans sur la promenade Fleury, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, son restaurant n’avait jamais pu avoir de terrasse avant la pandémie, puisqu’il se trouve devant un arrêt d’autobus.

• À lire aussi: Interdiction des plastiques à usage unique: un «sacré casse-tête» pour des bars laitiers de Montréal

• À lire aussi: Les dernières années ont été difficiles pour l’industrie des bars au Québec

Mais il y a trois ans, la Ville a fait des accommodements pour aider les restaurateurs touchés par la COVID-19. L’arrêt d’autobus a été suspendu et Mme Bouchard a obtenu une subvention de 10 000$ pour l’aider à construire une structure de 34 000$.

Passerelle

Mme Bouchard savait qu’elle devrait un jour faire des ajustements pour permettre le passage de l’autobus.

Mais à l’automne 2021, la visite de la mairesse Valérie Plante lui a donné de l’espoir. Alors en pleine campagne électorale municipale, l’élue de Projet Montréal est venue visiter le commerce, promettant de trouver une solution pour que la terrasse devienne permanente.

Photo fournie par Stéphanie Bouchard

Ce printemps, elle a sursauté devant le compromis proposé par la Ville, qui lui demande de construire une passerelle à ses frais devant l’arrêt d’autobus. Selon elle, la plateforme coûterait au moins 7500$ et nécessiterait des travaux considérables, en plus d’amputer la partie la plus rentable de sa terrasse.

«J’ai fait ma part, j’ai fourni un nouveau plan avec les mesures de la terrasse, de l’arrêt... Ils m’ont demandé autre chose», laisse tomber Mme Bouchard, stressée par ces dédales administratifs.

PHOTO FOURNIE PAR STÉPHANIE BOUCHARD

Elle souligne que la fin de la terrasse pourrait coûter les emplois de 10 serveurs pendant la période estivale.

«Ça me déchire de dire: “je t’ai promis une job, mais désolée, tu ne l’auras pas”», surtout pour quelque chose qui aurait pu être géré bien avant», ajoute la restauratrice.

Compromis

Pour le conseiller municipal du district Sault-au-Récollet, Jérôme Normand, il n’y a pas d’impasse.

«Notre but, c’est qu’on maintienne la terrasse et l’arrêt. Comme décideur public, je trouve ça délicat de réduire un service essentiel comme l’autobus pour l’aménagement d’une terrasse privée», explique l’élu de Projet Montréal, qui souligne que l’arrêt dessert 30 000 citoyens à un endroit stratégique, devant une église et une caisse populaire.

Il fait valoir que l’administration a eu de nombreuses discussions avec la Société de transport de Montréal pour trouver un compromis qui signifierait un retrait de quelques mètres plutôt que de démanteler le tiers de la terrasse.

«J’espère qu’elle va sauter sur l’occasion. [...] On est loin d’une impasse et on est en mode action depuis le début», dit-il.