Séries de la LNH: Jean-Gabriel Pageau s’est fait des ennemis chez les Hurricanes

En dépit de la victoire de ses Hurricanes de la Caroline, mercredi, l’entraîneur-chef Rod Brind’Amour n’avait guère envie de plaisanter en conférence d’après-match, car la blessure de l’attaquant Teuro Teravainen compliquera la tâche des siens dans la série face aux Islanders de New York.

• À lire aussi: Les Hurricanes en pleine confiance après deux matchs

• À lire aussi: Émilie Castonguay pourrait diriger les Flyers

Certes, la formation de Raleigh est en plein contrôle de la confrontation grâce à deux gains serrés, incluant un triomphe de 4 à 3 en prolongation dans le deuxième duel. Toutefois, l’infirmerie comprend des clients importants comme Andrei Svechnikov et Max Pacioretty. Voilà que Teravainen s’est ajouté au groupe d’éclopés quand il a encaissé un coup de bâton de Jean-Gabriel Pageau au moment où il s’apprêtait à décocher un tir tard en troisième période.

Visiblement irrité par la tournure des événements, Brind’Amour a confirmé que le Finlandais ratera le reste de la série de premier tour en raison d’une fracture de la main gauche; il devait être opéré jeudi pour régler le problème.

«Il est à l’écart, car il a été victime d’un cinglage et sa main est fracturée. Il possédait la rondelle et a voulu effectuer un lancer quand l’autre joueur lui a asséné un coup de hache. Allez regarder la vidéo. [...] Pour être franc avec vous, je suis un peu fâché», a avoué le pilote, tel que rapporté par le site NHL.com.

Ce n’est pas fini

Pour la Caroline, il s’agit d’une mauvaise nouvelle, puisque le patineur de 28 ans représente un élément-clé de son offensive. Il a d’ailleurs évolué au sein du premier trio en compagnie de Sebastian Aho et de Seth Jarvis lors des deux rencontres disputées à la maison.

Aussi, les «Canes» ne tiennent rien pour acquis avant de se diriger en territoire ennemi. Une avance de 2 à 0 peut fondre rapidement et ils s’attendent à une opposition encore plus vive, surtout qu’ils ont dû revenir de l’arrière pour l’emporter, mercredi.

«Ils forment une bonne équipe, a louangé Brind’Amour au sujet des Islanders. Ils nous avaient placés dans les câbles. Mes gars sont revenus en disant que c’était assez. On n’a pas joué notre meilleure partie et New York a été bon.»

Le troisième affrontement se tiendra vendredi, 19 h, au UBS Arena et sera diffusé à la chaîne TVA Sports 2.