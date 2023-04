Séries de la LNH: les Islanders estiment s’être fait voler

En retard 2 à 0 dans leur série face aux Hurricanes de la Caroline, les Islanders de New York croient avoir mérité un meilleur sort qu’une décevante défaite de 4 à 3 en prolongation lors du deuxième match disputé mercredi et ils gardent un goût amer de leur séjour à Raleigh.

• À lire aussi: Séries de la LNH: Jean-Gabriel Pageau s’est fait des ennemis chez les Hurricanes

• À lire aussi: Les Hurricanes en pleine confiance après deux matchs

La fin de la dernière rencontre constitue un sujet sensible dans le camp des Insulaires, qui n’ont pas apprécié le travail des arbitres Francis Charron et Jake Brenk. Peu avant le filet décisif de Jesper Fast, les deux hommes n’ont pas décerné de pénalité à Jordan Martinook dont le bâton élevé a atteint le visage de Scott Mayfield. Ce dernier a d’ailleurs continué ses protestations auprès des officiels pendant que les vainqueurs célébraient leur réussite.

Aussi, l’ensemble du boulot de Charron et de Brenk représentait un tabou pour l’entraîneur-chef Lane Lambert, bien conscient qu’une critique publique à ce propos peut lui valoir une amende de la part de la Ligue nationale de hockey. Néanmoins, il s’est dit agacé par le faible nombre de punitions imposées aux Hurricanes, sanctionnés une seule fois dans la soirée.

«Oui, [ça me dérange], a-t-il admis, ajoutant que les Islanders demanderont une explication du circuit relativement au cas Martinook-Mayfield. J’ai vu un échantillon de la séquence seulement. Mais Scott éprouvait des ennuis et essayait de se remettre du coup.»

Si le défenseur n’a pas discuté avec les journalistes, le robuste Matt Martin a pris la parole et dissimulait mal son désarroi. «Je pense qu’ils méritaient probablement une pénalité à un certain moment de l’affrontement. Je ne sais pas ce que vous en pensez et je n’ai pas idée du compte au total, mais il en est ainsi», a-t-il affirmé, tel que rapporté par le quotidien «New York Post».

Et pour ce qui est de la fameuse séquence, la colère est bien sentie. «Qu’est-ce que vous croyez?», a-t-il questionné sans en ajouter davantage.

«Je n’ai pas vu le geste. Cependant, il y a évidemment beaucoup de frustration ici», a renchéri l’arrière Noah Dobson.

Pas de place au découragement

Malgré les deux défaites d’entrée de jeu, l’heure n’est pas aux lamentations dans le vestiaire et les Islanders ont l’intention de retrousser leurs manches afin de sauver leur peau vendredi, à l’occasion du troisième rendez-vous de la série au UBS Arena.

«Nous regardons les aspects positifs. Nous étions dans le siège du conducteur et en bonne position pour gagner cette rencontre. Ce n’est pas arrivé, mais en analysant le match, nous nous disons qu’il y a eu énormément de bonnes choses. La différence fut quelques buts étranges», a émis le vétéran Zach Parisé au site NHL.com.