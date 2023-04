«STAT» et «Indéfendable»: voici les meilleures intrigues selon les fans

Le public est gâté. Nous avons eu deux quotidiennes en fiction à nous mettre sous la dent pour nos débuts de soirée tout au long de l’année. STAT et Indéfendable ont trouvé leur public. Chacune des séries attire plus de 1,5 million de téléspectateurs.

L’hôpital Saint-Vincent vient de fermer son urgence jusqu’en septembre. Dans quelques jours, le cabinet Lapointe-MacDonald et Desjardins mettra la clé dans la porte lui aussi pour les prochains mois. Les deux séries ont été renouvelées. Ce sont deux quotidiennes auxquelles les gens se sont rapidement attachés. Les intrigues sont nombreuses et font réagir les téléspectateurs. Deux séries qui créent de l’engagement, comme en témoignent les sites de fans sondés.

10 intrigues marquantes de STAT

1. Bienveillance pour un sans-abri

Éric (Stéphane Rousseau) a toujours eu une affection particulière pour Martin (Claude Laroche), un sans-abri esseulé. Éric a espéré sortir Martin de la rue et a tout fait pour retrouver son fils. Le décès de Martin, alors qu’il semblait s’être pris en main, a attristé bien des téléspectateurs.

2. Enceinte et atteinte de la rage

Marilyn Boily (Rose-Anne Déry) est une mère porteuse qui s’occupe de sa terre. Elle a eu la malchance d’être mordue par une chauve-souris atteinte de la rage. Allergique au vaccin, elle a eu la vie sauve grâce à un traitement alternatif.

3. De psychose à étudiant en psychiatrie

Francis Pilote (Antoine Desrochers) est arrivé en crise à Saint-Vincent. D’abord blessé, il est devenu un beau cas pour Philippe (Patrick Labbé) quand il s’est mis à parler de cônes orange meurtriers. Cet étudiant compte bien suivre les traces de son psychiatre, son nouveau beau-père, qu’il s’affaire à rendre fou à chacune de ses présences.

4. Le suicide non élucidé

Au moment d’écrire ces lignes, il reste deux épisodes à la saison et la mort de François (Daniel Parent) reste un mystère. Si cette intrigue s’éternise aux yeux de certains fans, la plupart aspirent à en connaître l’issue cette saison. L’étau semble se resserrer sur Julie Faubert (Isabelle Brouillette).

5. Anorexique jusqu’à la mort

Camille Loiselle (Laurence-Anaïs Belleville) est arrivée à l’hôpital dans un état critique. Elle a connu Delphine (Virginie Ranger-Beauregard) avec laquelle elle a été traitée, mais n’assume pas son anorexie. Ses organes ne fonctionnent plus. Une rechute fatale.

6. Croqueuse d’hommes

La Dre Emmanuelle St-Cyr (Suzanne Clément) aime l’adrénaline et aussi séduire. Sa beauté et sa fougue en font un aimant. Depuis le début de la saison, elle cumule les amants. Certains viennent avec une part de danger, d’autres s’attachent. Un personnage féminin bien assumé comme on en voit peu et dont l’audace plaît.

7. L’issue d’un procès

Jonathan Chouinard (Alexis Lemay-Plamondon) est un salopard. Violent avec sa conjointe et manipulateur, il s’est attaqué à Sophia (Ludivine Reding). Ce méfait a fait sombrer la jeune infirmière et mis Pascal (Normand D’Amour) au rancart pour l’avoir défendu. Pendant des mois il a cru avoir le dessus. Mais justice a été faite.

8. Une présence qui soulève des questions

Pourquoi Jacob Faubert (Lou-Pascal Tremblay) a-t-il décidé de pratiquer à Saint-Vincent alors que sa mère est à couteaux tirés avec Emmanuelle, sa nouvelle patronne ? Une situation qui suscite de plus en plus d’interrogations, surtout depuis un congrès à Boston où des langues se sont déliées.

9. Un patient explosif

Pour un psychiatre, perdre un patient peut être vu comme un échec. Dominic (Fred-Eric Salvail) était suivi par Philippe. La mort de sa mère l’a mené à une paranoïa incontrôlable. C’est avec une ceinture d’explosifs qu’il s’est présenté au cabinet du médecin. Philippe ne s’en est sorti que physiquement, car psychologiquement, il reste vulnérable.

10. Une accumulation douloureuse

Quand Joanie Plante (Isabelle Guérard) est arrivée en ambulance, elle s’était empalée dans une clôture. Ce n’était que le début d’une série de problèmes. Cette ramasseuse compulsive qui croyait avoir été abandonnée par sa fille a dû accepter une découverte macabre. Une patiente très troublante.

*Merci aux abonnés du groupe Fan de la série Stat (Suzanne Clément)

10 intrigues marquantes d’Indéfendable

1. Un rapport patient psychiatre qui fait l’unanimité

C’est la toute première cause de la saison qui demeure gravée dans l’esprit des gens. D’abord pour le rapport tordu que le Dr Charbonneau (Christian Bégin) entretenait avec son patient, Pierre Poirier (Hubert Proulx). Puis grâce à la performance hallucinante qu’a livrée Hubert Proulx, tant vulnérable et contenue qu’explosive et émouvante.

2. Un drame qui en attire un autre

L’affaire Elena Panepinto (Marie Charlebois) a aussi ému les fans. Accusée d’avoir tué son mari, la femme souffrait en silence de violence conjugale. Malgré un verdict de non-culpabilité, la Couronne a demandé un appel. Mais Mme Panepinto, fragile et épuisée de se battre, a préféré laisser tomber les armes et s’est enlevé la vie. D’une infinie tristesse.

3. Un oubli irréparable

L’histoire est terrible et elle a déjà fait les manchettes. David Blackburn (Benoît Drouin-Germain) est un bon papa. Pris par son travail et le tourbillon d’un quotidien stressant, il a oublié son enfant dans sa voiture. Un oubli fatal. Aucune peine ne peut réparer la sienne. Aucune sentence ne peut faire sentir cet homme plus coupable. Une interprétation remarquée.

4. Dans l’eau froide

Adèle Valois (Stéphanie Germain) a été accusée d’avoir noyé dans l’eau froide le fils de l’homme dont elle est enceinte. Une histoire que les fans peinent à avaler. La jeune sœur de la victime, et témoin de l’accident, semble avoir été manipulée. Certains la croient même coupable.

5. Mauvaise influence

Mathilde (Emi Chicoine) a été intimidée. Alors qu’elle se décide à sortir de chez elle pour se joindre à un party, elle se retrouve au cœur d’une altercation et poignarde une jeune fille. L’interrogatoire a été si bien joué que même Sébastien Delorme est sorti de son personnage pour verser quelques larmes.

6. Une histoire d’amour appréciée

Les fans aiment les tensions amoureuses. La relation entre Marie-Anne (Anne-Élisabeth Bossé) et Maxime (Mathieu Baron) était bienvenue. Mais l’attirance de Marie-Anne pour Léo, dont le couple a vacillé, a rendu la relation ambiguë. Puis Marie-Anne a succombé aux charmes de son collègue et meilleur ami de son amoureux. Mais Maxime est prêt à pardonner et prouve à Marie-Anne qu’il sera toujours là pour elle.

7. Un témoignage poignant

Une histoire de gang de rues et d’inégalité où le procès aurait pu être pipé. Juvençon (Prinzy-Michélange Dessources) doit prendre le blâme pour un meurtre qu’a commis son cousin, protégé par son frère, Kelly (Rodney Alexandre), chef de gang sadique et sans scrupule. La loi de la rue et ses injustices y sont dépeintes avec beaucoup d’émotion.

8. On s’attaque à un avocat

Visiblement, maître Legrand (Martin-David Peters) trempait dans des affaires louches en plus d’être antipathique. L’avocat-criminaliste n’avait pas que des enfants de chœur comme clients. De plus, il développait une relation avec la conjointe d’un dangereux criminel. Il est victime d’un tir sous le regard d’Inès (Nour Belkhiria) qu’il a souvent malmenée.

9. De l’autre côté des barreaux

La juge Clara Fortin (Josée Deschênes) ne pensait pas se retrouver un jour au banc des accusés. Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes au début de son procès. Une cause qui s’avère complexe. Plusieurs théories circulent. Peu de fans la croient coupable.

10. Un facteur qui sème la terreur

L’idée qu’un facteur, Jérémie Martel (Lucien Ratio), puisse être un agresseur sexuel a donné froid dans le dos à certains fans.

*Merci aux abonnés de Groupe de fan de la série Indéfendable