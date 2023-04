Tennis: Nadal renonce aussi à Madrid, un mois avant Roland-Garros

À un mois de Roland-Garros, Rafael Nadal n'a toujours pas joué un match sur terre battue: il a déclaré forfait jeudi au Masters 1000 de Madrid, qui commence lundi, à cause d'une blessure tenace à une hanche qui soulève des questions concernant la suite de sa carrière.

«Cela fait longtemps que je n'ai pas communiqué directement avec vous. Ç'a été des semaines et des mois difficiles», a avoué l'Espagnol de 36 ans, dans une vidéo accompagnée d'un texte postée jeudi sur son compte Instagram, l'air grave.

«J'ai été victime d'une grosse blessure en Australie (en janvier), au psoas (muscle fléchisseur de la hanche, NDLR). Je devais d'abord être absent entre six et huit semaines, mais on se dirige déjà vers la quatorzième (...) La situation n'est pas celle que l'on avait espérée. Nous avons suivi toutes les prescriptions médicales, mais pour une raison inconnue, la blessure n'a pas évolué comme on nous l'avait indiqué au début et on finit par se retrouver dans une situation qui est difficile», a expliqué Nadal.

«Les semaines passent et j'avais l'espoir de pouvoir jouer des tournois qui sont les plus importants de ma carrière, comme celui de Monte-Carlo, de Barcelone, de Madrid, de Rome et Roland-Garros, et pour l'instant, j'ai manqué ceux de Monte-Carlo et de Barcelone. Et malheureusement, je ne pourrai pas être à Madrid non plus», a-t-il déclaré.

Roland-Garros dans le viseur

Au crépuscule de sa carrière, Nadal espère fêter son anniversaire le 3 juin à Roland-Garros (28 mai - 11 juin) où il visera un 15e titre pour porter à 23 le record de titres du Grand Chelem, qu'il codétient actuellement avec Novak Djokovic.

L'ex-N°1 mondial n'a plus joué en compétition depuis sa défaite au deuxième tour de l'Open d'Australie le 18 janvier face à l'Américain Mackenzie McDonald en trois sets. Il avait ressenti une vive douleur à une hanche dans le deuxième set mais était allé jusqu'au terme du match alors qu'il avait du mal à se déplacer.

Il n'a qu'un peu plus d'un mois pour guérir et un seul grand tournoi pour éventuellement se roder, à Rome (8 - 21 mai), avant les Internationaux de France.

«Je ne peux pas donner de délais»

Jeudi, Nadal a déclaré que la blessure n'était «toujours pas guérie» et qu'il ne pouvait «pas travailler suffisamment pour être en mesure de jouer en compétition».

«J'étais revenu à l'entraînement, mais il y a quelques jours, nous avons décidé de changer un peu de manière de faire, de commencer un autre traitement pour voir si les choses s'améliorent, pour essayer de revenir à temps pour les prochaines échéances. Je ne peux pas donner de délais, si je les connaissais je vous les dirais, mais je n'en sais rien», a indiqué l'Espagnol dans sa vidéo postée jeudi.

Depuis son 14e sacre à Roland-Garros au printemps 2022, où il avait triomphé malgré un pied gauche anesthésié pour contenir la douleur provoquée par le mal chronique dont il souffre depuis l'âge de 18 ans (syndrome de Müller-Weiss), «Rafa» ne cesse d'accumuler les pépins physiques.

Une déchirure abdominale l'avait notamment contraint à renoncer à jouer sa demi-finale à Wimbledon un mois plus tard.

Sa longue absence des courts l'a fait sortir du Top 10 du classement mondial le 20 mars, pour la première fois depuis avril 2005.