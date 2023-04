Tom Brady donne une réponse évasive sur un possible retour au jeu avec les Dolphins

Quand Tom Brady s’est fait demander lors d’une conférence s’il pourrait mettre fin à sa retraite pour se joindre aux Dolphins, le célèbre quart-arrière aurait facilement pu fermer la porte à toute rumeur. Il s’est plutôt montré évasif sur le sujet.

Présent au centre des congrès de Miami pour participer à la conférence «eMerge Americas» sur les nouvelles technologies, l’ancien quart-arrière des Patriots et des Buccaneers s’est fait questionner à savoir si l’envie de renouer avec l’action pourrait le saisir.

Puisque Brady passe une partie de sa vie dans la région de Miami, l’animateur lui a tout bonnement demandé s’il y avait des chances qu’il sorte de sa retraite pour s’aligner avec les Dolphins.

«Je vous dirai que maintenant que je ne suis plus affilié à une équipe, même si j’ai des attaches avec une couple d’équipes, j’ai des amis chez les Dolphins que j’aime beaucoup. Je ne dirai pas nécessairement que je me range derrière eux tout le temps, mais je veux que mes amis réussissent bien et quelques-uns d’entre eux jouent à Miami», a répondu Brady en s’amusant visiblement de la question.

Bien sûr, l’ambiance était à la blague, mais Brady doit savoir que chacun de ses propos est analysé au peigne fin.

Getty Images via AFP

Un historique

Il faut savoir qu’au terme de la saison 2021 avec les Buccaneers, des informations ont émané à l’effet que Brady était pressenti pour se joindre à l’organisation des Dolphins, d’abord dans un rôle de propriétaire minoritaire, puis ensuite comme quart-arrière.

Il aurait d’abord pris sa retraite avec les Buccaneers pour ensuite sortir de celle-ci avec les Dolphins.

Le tout ne s’est jamais matérialisé puisque l’organisation s’est retrouvé plongée dans une poursuite intentée par l’ancien entraîneur-chef Brian Flores. Les Dolphins ont même été reconnus coupables par la NFL de maraudage et ont ainsi perdu leur choix de première ronde au prochain repêchage.

Tagovailoa en place

Ce moment anodin restera, pour l’instant du moins, au stade de l’anecdote. Après tout, les Dolphins vont de l’avant avec le quart-arrière Tua Tagovailoa et ils ont même activé l’année d’option à son contrat pour 2024.

Il n’en demeure pas moins que plusieurs amateurs vont se questionner puisque Tagovailoa a subi des commotions cérébrales la saison dernière et a même admis plus tôt cette semaine qu’il avait évalué l’idée d’une retraite prématurée dans les derniers mois.

S’il fallait qu’il subisse le même sort la saison prochaine, le nom de Tom Brady ressurgira inévitablement dans les rumeurs.

Le 1er février dernier, Brady avait annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il prenait sa retraite «pour de bon».