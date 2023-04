Troisième lien: on repart à zéro

Il en aura fallu, du temps, pour que le gouvernement Legault choisisse le gros bon sens et abandonne la portion autoroutière du troisième lien. Du temps précieux qui équivaut à repartir à zéro.

Rien ne militait en faveur de l’aménagement d’un tunnel autoroutier entre Québec et Lévis. Citons l’absence d’un besoin démontré. Les coûts pharaonesques sans contribution du fédéral, qui ne finance plus de projets autoroutiers. Ou encore les avis des experts. Tout allait à l’encontre.

Désespérés, les ministres Geneviève Guilbault et François Bonnardel en étaient même rendus, l’an passé, à justifier le tunnel sur un indice de pont par million d’habitants. Un indice qui, évidemment, ne bénéficie d’aucun fondement scientifique...

Quoiqu’il en dise aujourd’hui, s’en remettant aux impacts de la pandémie, le gouvernement Legault disposait depuis longtemps de tous les arguments nécessaires pour reculer.

Il est d’ailleurs difficile de comprendre pourquoi François Legault a embarqué dès 2014, avec cette idée d’Éric Caire, reprise de la Chambre de commerce de Lévis. Ça empeste les raisons électoralistes depuis le début.

Ce qui choque

Et c’est là que le bât blesse. Si on doit absolument féliciter le gouvernement pour s’être enfin réveillé et agir de manière responsable, on doit aussi noter qu’il a beaucoup trop attendu.

C’est ce qui choque les gens de la rive-sud, notamment, qui estiment s’être fait rouler dans la farine avec cette promesse. Le gouvernement l’a d’ailleurs réitérée à fond de train durant la dernière campagne électorale.

Et que dire de l’attitude du député Éric Caire, jeudi. Ce dernier a maintes fois mis son siège en jeu par rapport à la réalisation d’un troisième lien.

L’élu affirmait même au Journal, il y a un an, qu’il voulait être réélu pour se battre « jusqu’à sa dernière goutte de sang » afin que le troisième lien se réalise.

Or après s’en être lavé les mains lors de la crise à la SAAQ, M. Caire semblait une fois de plus nettement au-dessus de ses affaires.

Après toutes ces années à défendre le projet, c’est pourtant lui qui aurait dû être en larmes, et non son collègue Bernard Drainville.

Volonté polique

Maintenant, le gouvernement pourra-t-il justifier davantage un tunnel réservé au transport en commun, si un tunnel autoroutier ne l’est plus?

Là-dessus, le premier ministre répond qu’un tel tunnel permettra de diminuer considérablement le temps de déplacement. Celui-ci prendrait une dizaine de minutes au lieu d’une heure entre les deux rives.

Il faudra attendre les études. Les gens de Québec commencent à connaître la chanson.

Quant à l’argument à l’effet que les gens ne veulent rien savoir du transport en commun et ne l’utiliseront pas, il ne vaut rien.

Dans toutes les villes où on améliore l’offre de transport collectif, les gens non seulement l’utilisent, mais en redemandent.

Il suffit d’une volonté politique, mais peut-on vraiment se fier sur la CAQ pour cela? C’est ce qu’on verra d’ici les prochaines élections, en 2025.

Avec cette nouvelle mouture, la ministre ne s’est engagée sur aucun échéancier et ne connaît ni le tracé, ni les coûts ni le mode de transport qui y circulera. Qui vivra verra.