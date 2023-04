Un restaurant de Saint-Laurent visé à répétition par des malfaiteurs: la police arrête plusieurs suspects

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a mis la main au collet de plusieurs suspects impliqués dans une série de crimes visant un commerce de l’arrondissement Saint-Laurent.

En février et mars dernier, le restaurant syrien Bab Sharqi – situé à l’angle des rues Deslauriers et Benjamin-Hudon – a été la cible de coups de feu et de plusieurs incendies criminels. Le dernier incident a eu lieu le 19 mars dernier vers 3 h 45.

Au total, cinq suspects âgés de 18 et 19 ans ont été arrêtés et huit perquisitions ont été effectuées dans les arrondissements du Plateau-Mont-Royal, de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles ainsi qu’à Laval.

Seulement deux des suspects arrêtés ont été officiellement accusés et ont comparu au palais de justice de Montréal. Des accusations contre les trois autres suspects pourraient être déposées éventuellement, a rappelé le SPVM.

Ainsi, Nathan Purenne et Haithem Ben Hassine, tous deux âgés de 18 ans, font face à des accusations en matière d’arme à feu.

Rappelons que ce n’est pas la première fois que ce commerce est la cible de malfaiteurs puisqu’en novembre 2022, il avait été victime d’un incendie criminel.

«L’enquête policière, qui va se poursuivre, est dirigée par l’Équipe multisectorielle dédiée aux armes à feu (EMAF) de la Division du crime organisé du SPVM. Le poste de quartier 7 (Saint-Laurent) et l’unité des incendies criminels et explosifs y collaborent étroitement», a précisé le corps policier par voie de communiqué.