Une prévente record pour les Galas ComediHa!

Les Galas ComediHa! sont populaires et courus. Les six soirées qui seront à l'affiche cet été au Grand Théâtre de Québec ont connu une prévente record, la meilleure depuis l'édition 2000.

Marc Dupré, Laurent Paquin, Anthony Kavanagh, Dominic et Martin, Cathy Gauthier et Silvi Tourigny et Michel Courtemanche seront à la barre de ces galas qui seront à l'affiche du 8 au 13 août. Les invités ne sont pas encore connus et seront dévoilés plus tard. La prévente en cours se termine le 20 avril à minuit et les billets à prix réguliers seront offerts à partir du 21 avril sur comedihafest.com.

« Nous sommes très heureux de constater cet engouement sans cesse renouvelé pour les Galas ComediHa!, une série phare du ComediHa! Fest-Québec qui est toujours très attendue de nos festivaliers. C’est de bon augure pour notre 24e édition, dont la programmation complète sera dévoilée un peu plus tard ce printemps! », a indiqué Josée Charland, directrice générale du ComediHa! Fest-Québec, dans un communiqué de presse.

Le ComediHa! Fest-Québec lancera, le 9 mai, la prévente pour les Grands Bien-cuits ComediHa!.