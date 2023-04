Venir au secours de quelqu’un qui perd son logement!

Ma mère qui habite Hochelaga-Maisonneuve depuis plus de 20 ans a reçu un avis d’éviction pour le 1er juillet prochain. Imaginez-vous que le propriétaire a décidé de faire une piastre avec les deux loyers de son immeuble en les renippant pour en faire des logements locatifs du genre Airbnb.

Je trouve que c’est une honte de permettre ça et je ne crois pas que si les élus municipaux de l’arrondissement apprenaient ça, ils en seraient bien fiers. Mais ma mère n’est pas du genre à se battre et refuse de se plaindre à qui de droit pour garder son logement. Je ne sais plus quoi faire pour la convaincre. Venez à mon secours.

Fille aux abois

Malheureusement, si le logement de votre mère est situé dans un endroit où le zonage municipal le permet, elle risque de perdre la partie. Mais avant de capituler, c’est quelque chose que votre mère doit vérifier scrupuleusement, car ils ne sont pas rares les propriétaires qui délogent des gens sous de faux prétextes. Il serait important qu’elle conteste son éviction auprès du Tribunal administratif du logement. À la fois pour en avoir le cœur net, et aussi pour obtenir une compensation si le propriétaire va de l’avant avec son projet.