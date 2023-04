Vers une autre crise des passeports? Tout dépend de la durée de la grève, selon la ministre Karina Gould

La capacité de Passeport Canada à absorber le retard causé par la grève des fonctionnaires fédéraux dépendra du temps que celle-ci perdurera, estime la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social à Ottawa.

«Nous avons plus de capacité dans le système [...] On est prêt, il n’y a pas de délai dans les situations normales. Alors si ça reste quelques jours, on ne serait pas dans une situation d’arriéré, on pourrait l’absorber. Ça dépend de combien de jours, combien de semaines nous restons en grève», a mentionné Karina Gould au micro de Philippe-Vincent Foisy à QUB Radio jeudi matin.

En raison de la grève des fonctionnaires fédéraux déclenchée mercredi, la majorité des demandes de passeports ne seront pas traitées. En effet, seulement les cas urgents – voyage pour le travail, pour des traitements médicaux ou dans les cas de maladie dans la famille - seront traités.

Bien qu’elle n’ait pas voulu se prononcer sur d’éventuelles mesure que le gouvernement fédéral pourrait prendre, la ministre Gould a assuré que les services essentiels tels que les pensions et les prestations d’assurance-emploi seraient maintenu.

«Mais, je devrais être honnête avec les Canadiens, il va y avoir peut-être des délais parce que les bureau de Service Canada et les centres d’appel ne sont pas à 100 %», a-t-elle précisé.